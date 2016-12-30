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Darbe girişimi davasında 4 polis için tahliye talebi
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Darbe girişimi davasında 4 polis için tahliye talebi
/
30 Aralık 2016 11:13
Darbe girişimi davasında 4 polis için tahliye talebi
İstanbul Silivri'de darbe girişimine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 29 polisin davasında savcı,tutuklu 4 polis için tahliye talep etti.
İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 25'i tutuklu 29 polisin Silivri Cezaevi'ndeki duruşma salonunda yargılandığı davada savcı, 4 polisin tahliyesini istedi.
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