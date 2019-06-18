Samanyolu Haber /Gündem / Darbe dönemlerini biliyorum, bu kadar kötüsünü görmedim /18 Haziran 2019 12:52

Darbe dönemlerini biliyorum, bu kadar kötüsünü görmedim

Gazeteci Ali Sirmen, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) hukuk ve demokrasiyi nasıl ayaklar altına aldığını anlatırken bugünkü baskılarla askeri darbe dönemlerinde yapılanları mukayese etti. Sirmen'e göre darbelerde bile bu kadar ileri gidilmemişti.

Ali Sirmen: Askeri darbeleri biliyorum, böyle bir dönem görmedim

Gazeteci Ali Sirmen, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 23 Haziran'da tekrar edilmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'ne dair, "Halkın iradesinin ne olacağı belli de halkın iradesinin tecelli etmesine izin verip vermeyecekleri belli değil." ifadelerini kullandı. 

KRT'de Özlem Özdemir'in hazırlayıp sunduğu "İyi ki Varsınız" programına konuk olan usta gazeteci Sirmen, Türkiye'de hukuk devletinin  ve yargı bağımsızlığının ortadan kaldırıldığını söyledi.  

Gazeteci Ali Sirmen, 23 Haziran'da İstanbul'da sandıktan çıkacak neticenin AKP iktidarı tarafından kabul edilip edilmeyeceğinin belli olmadığını söyledi.

ALİ SİRMEN: BEN BU KADAR KÖTÜ BİR DÖNEM GÖRMEDİM

Sirmen, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının Türkiye'yi ne hale getiridiğini şöyle özetledi: "Ben böyle bir dönem gördüğümü hatırlamıyorum. 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 askeri darbe dönemlerini, askeri hapishaneleri ve mahkemeleriyle beraber yaşadım, fakat bu dönem kadar kötüsünü görmedim. Daha iyiydi demek mümkün değil, faşizmin iyisi olmaz, fakat daha az kötüydü." 
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