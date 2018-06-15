Darbe çağrısı yapan aşırı sağcı vekile tutuklama

Yunanistan aşırı sağcı Altın Şafak partisinden milletvekili Konstantinos Barbaroussis, hükümetin Makedonya Cumhuriyeti ile vardığı anlaşmanın vatan hainliği ile eş anlamlı olduğunu iddia etmişti.

Partinin milletvekilleri, yönetime el koyması için oruduyu göreve çağırdı. Bazı vekiller daha da ileri giderek Başbakan Alexis Çipras'ın kafasının kesilmesi çağrısında bulundu.





Bu çağrının ardından Altın Şafak vekili Constantinos Barbarousis'in tutuklanmasına karar verildi. Savcılık 'vatana ihanet' iddiasıyla soruşturma başlattı.





'KELLELERİNİ ALMALILAR'





Euronews'ten Sertaç Aktan'ın haberine göre, savcılık, Constantinos Barbarousis hakkında 'vatana ihanet' iddiasıyla soruşturma açtığı için dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek duymadı…





Altın Şafak vekili Constantinos Barbarousis meclisteki konuşmasında şu sert sözlerle hükümete ve cumhurbaşkanına yüklenmişti:





"Bu ülkenin siyasi liderliği ülkenin çıkarları doğrultusunda yasalar yapmak yerine kendi çıkarlarına yönelik yasalar çıkarttıklarına göre ben Yunan ordusunu ettikleri yemini tutmaya davet ediyorum. Bu ihaneti durdurmak için Başbakan Çipras'ı, Savunma Bakanı Panos Kammenos'u ve Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos'u derhal tutuklamalılar. Kellelerini almalılar."



