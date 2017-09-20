'Darbe başlamadan AKP'lilerin köprüye yönlendirildiğinin tutanağı var'

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yargılaması devam eden Akıncı Üssü davasında pilotların avukatlığını yapan Turgay Özcan, duruşmada önemli açıklamalarda bulundu. Özcan, gözaltında askerlere darbeci diye işkence yapan polislerin de Cemaatçi suçlamasıyla tutuklandıklarını belirterek, “Mahkemede 486 sanıktan sadece 12’sinde ByLock programı çıktığı tespit edildi. Yargılanan subayların cemaatlerle tarikatlarla bağı yok” diye konuştu.







Özcan, MİT’in darbe girişimini bildiği halde izlemekle yetindiğini belirterek şöyle devam etti: “AKP’lilerin daha darbe girişimi öğrenilmemişken saat 21:30’da Boğaz Köprüsü’ne gittiklerine dair tutanaklar var. Bu tutanaklar soruşturma dosyasında var. MİT 15 Temmuz darbe girişimini biliyordu. Kimseyi uyarmadı izlemekle yetindi. Hakan Fidan 14:30 da öğrenmesine karşın tüm askerlerin telefonlarına ulaşma imkanı varken bilgilendirme yapılmadı.”





Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı üzerinde uçuş yapan eski Pilot Kurmay Binbaşı Fatih Mehmet Çavur’un savunması alındı. Önceki pilotlar gibi suçlamaları reddeden Çavur, “terörle mücadele harekatı” kapsamında emir aldığını ve emirlere göre hareket ettiğini söyledi.

Çavur, “Görevim dışında hiçbir şeye müdahil olmadım. Amirlerim dışında hiç kimseden ya da gruptan emir almadım, herhangi bir grupla irtibatlı olmadım.” dedi.





Çavur’un savunmasının tamamlanmasının ardından avukatı Turgay Özcan söz aldı. Özcan, başta Fırat Alakuş ve üç pilot müvekkiline cezaevi yönetimi tarafından işkence yapıldığını, Akıncı davasının başlamasıyla bunun arttığını öne sürdü. Özcan, “Sincan’daki F1 ve F2 cezaevinde müvekkillere sistematik işkence yapılıyor ve bağırmalarını yan koğuşlardan duyuyorlar. Cezaevi yönetimine sorulduğunda “Bize zor kullandı” diyorlar. Görüşme yasağı konuluyor. Özellikle Akıncı üssü davasında tutukluların hakları iyice kısıtlandı.” dedi.





İŞKENCECİ POLİSLER DE TUTUKLANDI





Avukat Turgay Özcan, Marmaris davasında mahkeme başkanı Emirşah Baştoğ’un, darbeci denilen askerlerle çatışan polislerin bir kısmının Cemaat suçlamasıyla tutuklandığına dikkat çekerek, “Su o kadar bulanık ki” sözüne dikkat çekti. Özcan müvekkiline yapılan işkenceye bizzat şahit olduğunu belirterek, “Darbeci denilen askerlere işkence yapan polisler de Cemaatçi iddiasıyla tutuklandı. Benim müvekkilime işkence yapan polisler şu an tutuklular” diye konuştu.





ATATÜRK’ÜN KEMİKLERİ SIZLIYOR





Avukat Özcan, duruşmada Cumhuriyet savcılarının kötü bir sınavdan geçtiğini, Atatürk’ün verdiği “Cumhuriyet” sıfatına rağmen taraflı hareket ettiklerini, sanıkların lehine hiçbir delili araştırmadıklarını söyledi. Cumhuriyet savcılarının bu tutumlarıyla Atatürk’ün kemiklerini sızlattığını ifade etti. Bugünkü kuvvet komutanlarının 12 Eylül darbesi sırasında da subay olduklarının ve darbenin ne demek olduğunu çok iyi bildiklerini vurgulayan Özcan, “Ancak 15 Temmuz günü ilginç bir şekilde düğünde kalmayı tercih eden bu isimler, hiçbir şey bilmiyor havasına girmiştir” dedi





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