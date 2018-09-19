Danske Bank CEO'su 200 milyar euroluk kara para aklama skandalı sonrası istifa etti

Danske Bank, Estonya'daki şube hakkında 2007 ve 2015 yılları arasında yaklaşık 200 milyar euro kara para akladığı iddiasıyla inceleme başlatmıştı.







Banka yetkilileri, söz konusu ödemelerin büyük kısmının şüpheli olduğunu söyledi.





Borgen, "Soruşturma benim yasal sorumluluklarıma tabi kaldığım yönünde sonuçlanmış olsa da, tüm taraflar için istifamı vermemin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.



