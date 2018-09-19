Samanyolu Haber /Gündem / Danske Bank CEO'su 200 milyar euroluk kara para aklama skandalı sonrası istifa etti /19 Eylül 2018 15:24

Danske Bank CEO'su 200 milyar euroluk kara para aklama skandalı sonrası istifa etti

Avrupa'nın önde gelen bankalarından Danimarka merkezli Danske Bank'ın CEO'su Thomas Borgen, Estonya şubesindeki kara para aklama skandalı sonrası istifa etti.

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Danske Bank, Estonya'daki şube hakkında 2007 ve 2015 yılları arasında yaklaşık 200 milyar euro kara para akladığı iddiasıyla inceleme başlatmıştı.

Banka yetkilileri, söz konusu ödemelerin büyük kısmının şüpheli olduğunu söyledi.

Borgen, "Soruşturma benim yasal sorumluluklarıma tabi kaldığım yönünde sonuçlanmış olsa da, tüm taraflar için istifamı vermemin en iyi seçenek olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Banka hisselerinde %7 düşüş
İstifa duyurusu sonrası bankanın Kopenhag hisseleri yüzde 7 düştü.


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