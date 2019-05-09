Danıştay'dan şoke eden karar!

Danıştay 13'üncü Dairesi, ülke güvenliği için stratejik önem taşıdığı belirtilen Tank-Palet Fabrikası'nın otoyol, baraj ve gölet gibi varlıklardan farkı olmadığı gerekçesiyle özelleştirilmesinin durdurulmasına gerek olmadığına karar verdi.





Türk Harb-İş Sendikası Başkanı Bayram Bozal, “Tank-Palet'in otoyolla bir tutulması bizi üzdü.” dedi.





SENDİKA DANIŞTAY'A İKİ DAVA AÇTI





Tank-Palet Fabrikası'nda örgütlü Türk Harb-İş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tank-Palet Fabrikası'nın Ethem Sancak ve ortağı Katar silahlı kuvvetlerine devredilmesine dönük kararının yürütmesinin durdurulması ile tümden iptali için Danıştay'a iki ayrı dava açtı.





Sendika dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanının özelleştirme kararı alma yetkisi olmadığını, yetki tecavüzü sebebiyle özelleştirmenin hukuka aykırı olduğunu belirtti.





YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ





Dilekçede ayrıca, askeri fabrika ile kuvvet komutanlıkları arasında hiçbir fark olmadığı, özelleştirmenin milli güvenliği zafiyete uğratacağı, fabrikanın yabancı şirketlerin eline geçmesini mani olacak bir teminatın bulunmadığı ikazı yapılarak yürütmenin durdurulması talep edildi.





BMC'nin yüzde 50'sini Katar ordusuna satan Ethem Sancak (sağda), AKP lideri Erdoğan'ı Tank-Palet Fabrikası'nın bulunduğu Sakarya Arifiye'de böyle karşılamıştı.

ÖZELLEŞTİRMEYE AYKIRI DEĞİL





Davalı Cumhurbaşkanlığı ise savunmasında, sendikanın dava açma yetkisi olamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanının özelleştirme kararı alabileceği belirtilen savunmada, kamu kurumlarının mal ve hizmet üretim birimleri ile baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri varlık ve birimlerinin işletme haklarının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesinin yasaya uygun olduğu ifade edildi.





Danıştay ret kararında Cumhurbaşkanının özelleştirme kararı alabileceği belirtildi.





DANIŞTAY KARARI İLE ŞAŞIRTTI





Kararda, Özelleştirme Kanunu'nun baraj, gölet, otoyol, yataklı eğitim kurumları, limanlar ve benzeri kamu mal ve hizmet üretim birimlerinin verimliliği artırmak maksadıyla işletme hakkı yoluyla özelleştirilmesine izin verildiğine dikkat çekilirken Tank-Palet Fabrikası'nın da verimliliği artırmak için işletme hakkı devri yoluyla özelleştirileceği, dolayısıyla özelleştirme ilkelerine aykırı bir durum olmadığı ifade edildi.





1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı, Sakarya Arifiye'de 1971 yılından beri TSK'ya hizmet veriyordu.





TEK ÜYE MUHALEFET ŞERHİ DÜŞTÜ





Başkan dahil 4 üyenin oy çokluğuyla alınan karara tek itiraz ise üye Doç. Dr. Gürsel Özkan'dan geldi.





Özkan, muhalefet şerhinde özelleştirmeye Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) karar verebileceğini, yetki yönünden Cumhurbaşkanı kararının hukuka uygun olmadığını bildirdi.





Yürütmenin durdurulması reddedilirken gözler şimdi iptal davasına çevrildi.