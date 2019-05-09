Samanyolu Haber /Ekonomi / Danıştay'dan şoke eden karar! /09 Mayıs 2019 16:09

Danıştay'dan şoke eden karar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en hassas tesislerinden biri olan Tank-Palet Fabrikası'nı ocak ayında Ethem Sancak'a ihalesiz ve bedelsiz devretmişti. Erdoğan'ın kararını Danıştay'a götüren Türk Harb-İş sendikası aldığı cevapla şaşkına döndü. Danıştay, "otoyol, köprü ve baraj gibi Tank-Palet Fabrikası da özelleştirilebilir" diyerek yürütmeyi durdurma talebini reddetti.

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Danıştay 13'üncü Dairesi, ülke güvenliği için stratejik önem taşıdığı belirtilen Tank-Palet Fabrikası'nın otoyol, baraj ve gölet gibi varlıklardan farkı olmadığı gerekçesiyle özelleştirilmesinin durdurulmasına gerek olmadığına karar verdi.

Türk Harb-İş Sendikası Başkanı Bayram Bozal, “Tank-Palet'in otoyolla bir tutulması bizi üzdü.” dedi.

SENDİKA DANIŞTAY'A İKİ DAVA AÇTI

Tank-Palet Fabrikası'nda örgütlü Türk Harb-İş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tank-Palet Fabrikası'nın Ethem Sancak ve ortağı Katar silahlı kuvvetlerine devredilmesine dönük kararının yürütmesinin durdurulması ile tümden iptali için Danıştay'a iki ayrı dava açtı.  

Sendika dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanının özelleştirme kararı alma yetkisi olmadığını, yetki tecavüzü sebebiyle özelleştirmenin hukuka aykırı olduğunu belirtti. 

YÜRÜTMEYİ DURDURMA TALEBİ

Dilekçede ayrıca, askeri fabrika ile kuvvet komutanlıkları arasında hiçbir fark olmadığı, özelleştirmenin milli güvenliği zafiyete uğratacağı, fabrikanın yabancı şirketlerin eline geçmesini mani olacak bir teminatın bulunmadığı ikazı yapılarak yürütmenin durdurulması talep edildi.

BMC'nin yüzde 50'sini Katar ordusuna satan Ethem Sancak (sağda), AKP lideri Erdoğan'ı Tank-Palet Fabrikası'nın bulunduğu Sakarya Arifiye'de böyle karşılamıştı.
 
ÖZELLEŞTİRMEYE AYKIRI DEĞİL 

Davalı Cumhurbaşkanlığı ise savunmasında, sendikanın dava açma yetkisi olamayacağını belirtti. Cumhurbaşkanının özelleştirme kararı alabileceği belirtilen savunmada, kamu kurumlarının mal ve hizmet üretim birimleri ile baraj, gölet, otoyol, yataklı tedavi kurumları, limanlar ve benzeri varlık ve birimlerinin işletme haklarının verilmesi yöntemiyle özelleştirilmesinin yasaya uygun olduğu ifade edildi. 

Danıştay ret kararında Cumhurbaşkanının özelleştirme kararı alabileceği belirtildi.

DANIŞTAY KARARI İLE ŞAŞIRTTI

Kararda, Özelleştirme Kanunu'nun baraj, gölet, otoyol, yataklı eğitim kurumları, limanlar ve benzeri kamu mal ve hizmet üretim birimlerinin verimliliği artırmak maksadıyla işletme hakkı yoluyla özelleştirilmesine izin verildiğine dikkat çekilirken Tank-Palet Fabrikası'nın da verimliliği artırmak için işletme hakkı devri yoluyla özelleştirileceği, dolayısıyla özelleştirme ilkelerine aykırı bir durum olmadığı ifade edildi. 

1'inci Ana Bakım Merkezi Komutanlığı, Sakarya Arifiye'de 1971 yılından beri TSK'ya hizmet veriyordu. 

TEK ÜYE MUHALEFET ŞERHİ DÜŞTÜ

Başkan dahil 4 üyenin oy çokluğuyla alınan karara tek itiraz ise üye Doç. Dr. Gürsel Özkan'dan geldi.

Özkan, muhalefet şerhinde özelleştirmeye Özelleştirme Yüksek Kurulu'nun (ÖYK) karar verebileceğini, yetki yönünden Cumhurbaşkanı kararının hukuka uygun olmadığını bildirdi. 

Yürütmenin durdurulması reddedilirken gözler şimdi iptal davasına çevrildi. 
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