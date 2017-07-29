Samanyolu Haber /Gündem / Danıştay'dan öğretmenleri ilgilendiren önemli karar /29 Temmuz 2017 14:55

Danıştay'dan öğretmenleri ilgilendiren önemli karar

Sözleşmeli öğretmenlere yönelik yönetmelik 8 Ağustos 2016'da yürürlüğe girmişti.

SHABER3.COM

Danıştay 12. Dairesi, sözleşmeli öğretmen sınav komisyonu hakkında kritik bir karar verdi. Mahkeme, komisyonu oluşturacak kamu görevlilerine ilişkin hiçbir belirleyici somut kriter bulunmadığı gerekçesi ile yürütmeyi durdurdu.

Eğitim İş, Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğe karşı dava açtı. Yönetmeliğin KPSS’yi bertaraf eder nitelikteki kariyer ve liyakat ilkelerini hiçe sayan sözlü sınav uygulaması ve bu sınava ilişkin bağlı hükümlerin, Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten sendika, yönetmeliğin çok sayıda hükmünün iptal edilmesi istedi.

Danıştay 12. Dairesi'nde görülen davada mahkeme sözlü sınavı yapacak olan sınav komisyonunun oluşumuna ilişkin Yönetmeliğin 9. maddesinin 1. fıkrasının, komisyonu oluşturacak kamu görevlilerine ilişkin hiçbir belirleyici somut kriter bulunmadığı gerekçesi ile yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. 
Eğitim İş'ten yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kararda yer alan Daire hakimlerinin çok sayıdaki karşı oy görüşlerinden de anlaşılacağı üzere yönetmeliğin hukuken tartışmalı çok sayıda hüküm içerdiği açıktır. Özellikle sözleşmeli öğretmelerin alımına ilişkin sözlü sınav uygulamasının kariyer ve liyakat ilkelerini yerine getirmekten uzak olacağı, bununla birlikte yönetmelikte, mülakatın keyfilikten uzak ve yargı denetimine elverişli olacak şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin düzenlemelerin yer almamış olması, ayrıca, Sözleşmeli öğretmenlere eş durumu, sağlık, eğitim, can güvenliği, engellilik durumlarına yönelik mazeret nedeniyle yer değiştirme imkanı tanınmaması nedeniyle daire hakimlerinin karşı oylarının yer aldığı görülmüştür. Bakanlığın kararda yer alan hususları iyi tahlil etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Mevcut haliyle sözleşmeli öğretmen istihdamı yönetmeliği birçok yönüyle hukuken tartışmalı ve kariyer ve liyakat ilkesini sağlayabilmesi bakımından eksiktir."

Sözleşmeli öğretmenlere yönelik yönetmelik 8 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
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