Samanyolu Haber /Gündem / Danıştay sanığı yurt dışına kaçarken yakalandı /31 Ağustos 2018 17:02

Danıştay sanığı yurt dışına kaçarken yakalandı

Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Danıştay saldırısı davasında 24 yıl hapis cezası alan Osman Yıldırım, Yunanistan’a kaçmak isterken jandarma tarafından gözaltına alındı.
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