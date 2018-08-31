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Danıştay sanığı yurt dışına kaçarken yakalandı
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Danıştay sanığı yurt dışına kaçarken yakalandı
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31 Ağustos 2018 17:02
Danıştay sanığı yurt dışına kaçarken yakalandı
Danıştay saldırısı davası sanığı Osman Yıldırım gözaltına alındı.
SHABER3.COM
Danıştay saldırısı davasında 24 yıl hapis cezası alan Osman Yıldırım, Yunanistan’a kaçmak isterken jandarma tarafından gözaltına alındı.
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