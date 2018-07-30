Samanyolu Haber /Ekonomi / Danıştay: Hesap işletim ücreti alınamaz /30 Temmuz 2018 09:04

Danıştay: Hesap işletim ücreti alınamaz

Danıştay, bankaların hesap işletim ücretini iptal etti, 10 yıllık para geri alınabilecek.

SHABER3.COM

Danıştay 15. Dairesi, bankaların “hesap işletim ücreti” almasını düzenleyen yönetmelik hükmünü iptal etti. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Başkanı Deniz Özer, “Vatandaşlar, geçmişe dönük 10 sene içinde hesap işletim ücreti kesilmişse bunların dekontlarını bankalardan talep etsinler ve kararla birlikte başvurarak iade istesinler” dedi.

TÜSODER, 3 Ekim 2014’te yürürlüğe giren Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 ve 13. maddelerinin bazı hükümlerinin iptali istemiyle BDDK aleyhine Danıştay’da dava açtı. Danıştay 15. Dairesi, tüketicilerden “hesap işletim ücreti” alınmasına yönelik hükmü oybirliğiyle iptal etti.

Kararda, “Kamusal gözetim ve denetim altında bulunan bankalar ve finans kuruluşlarının, tüketici kredilerinden kaynaklanan birtakım masraflarını, sadece faiz kalemi içerisinde yansıtmasının beklenemeyeceği, yönetmelikte belirlenen sınırlar içerisinde makul, haklı ve belgeli olmak koşullarını sağlamak şartıyla birtakım masraf ve ücretleri tüketicilerden talep edebilecekleri mevzuatça uygun görülmektedir” ifadeleri yer aldı.
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