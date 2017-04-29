Danıştay daha önce YSK kararını iptal etmiş

Gazeteci Yazar Orhan UĞUROĞLU referandum ile ilgili çok önemli bir Danıştay kararının belgesini yayınladı.





Referandum iptal olabilir







Çünkü Danıştay 13. Dairesi 2005 yılında Yüksek Seçim Kurulu kararını iptal etti.





Önce konuyu kısaca hatırlatayım.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) referandumda oy kullanma işlemi devam ederken 298 sayılı yasa hükmüne aykırı olarak "mühürsüz oylar geçerlidir" kararı aldı.





Sandıklar açıldıktan sonra yaklaşık 2,5 milyon oyun mühürsüz olduğu anlaşıldı.





Mühürsüz oyları geçerli sayan Yüksek Seçim Kurulu kararının iptali için CHP "tam kanunsuzluk" iddiası ile Danıştay'a dava açtı.





Danıştay 10. Dairesi, "YSK kararlarına yönelik bir karar verilmesine yer olmadığı" gerekçesi ile CHP'nin başvurusunu reddetti.





Peki, bu karar doğru mu?





Yani Danıştay, Yüksek Seçim Kurulu kararlarını görüşüp hukuken iptal edebilir mi? Bu konuda verilmiş bir karar var mı? Evet var.









Danıştay 13. Dairesi'nin 2005/993 karar numaralı YSK kararını iptal eden tarihi belgesini açıklıyorum.





Star TV ve Genç Parti3 Kasım 2002 seçimlerine giren Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan'ın tüm konuşma ve faaliyetleri Türkiye'nin ilk özel televizyonu Star TV başta olmak üzere Uzan Grubu'nun sahip olduğu radyo ve televizyon kanallarında çok ayrıntılı ve uzun sürelerle yer alıyordu.





Cem Uzan'ın giderek yükselen oy potansiyelini gören AKP yönetimi Radyo Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK), "yanlı yayın" gerekçesi ile şikayet yağdırmaya başladı.





Ancak o tarihte 3984 sayılı RTÜK yasasında siyasi partilere eşit süre verme zorunluluğu yoktu.





Dönemin üst kurulu bir karar alarak yaklaşık 12 klasör tutan ihlal dosyaları dönemin Başkanı Fatih Karaca imzası ile YSK'ya gönderildi.





YSK o dönem Tufan Algan başkanlığında toplandı ve önce 5 gün sonra da 30 gün yayın durdurma cezası verdi.





Star TV avukatı Süheyla Şen, Ankara 9. İdare Mahkemesi'ne 28 Şubat tarihinde 2002/1430 esas sayısı ile YSK kararının iptali için yürütmeyi durdurma istemi ile dava açtı.





Yürütmeyi durdurma talebi reddedildi ve Star TV başta, birçok radyo ve televizyon yayını durduruldu.Ancak dava devam etti ve 9. İdare Mahkemesi, "YSK kararları derhal uygulanmalıdır ve hukuka aykırılık yoktur" gerekçesi ile davayı reddetti.









Aynı Danıştay 10. Dairesi'nin CHP başvurusunu reddettiği gibi karar çıktı 2002 yılında.Ve Danıştay'a temyiz edild





iStar TV Ankara Temsilcisi ve Genç Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğum o tarihte Av. Süheyla Şen, Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin verdiği kararı Danıştay'da temyiz etti ve YSK kararının iptalini talep etti.





Danıştay 13. Dairesi Esas: 2005/579 Karar: 2005/993 numaraları ile YSK kararını iptal etti.





Bu kararı yazımın yanında aynen yayınlıyorum.









Bugün Danıştay 13. Dairesi'nin tarihi ve örnek kararının hiçbir hukuki tartışmaya ve şüpheye yer kalmayacak şekilde belgesi ile açıklıyorum ki kimsenin aklında soru işareti kalmasın.





Binlerce sayfadan oluşan arşivimi tek tek inceliyorum bu konuda başka kararları da bularak sizlere ileteceğim.





"YSK kararlarını Danıştay inceleyemez" diyen hukukçu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, YSK Başkanı Sadi Güven'in ve Danıştay 10. Dairesi'nin muhalefet şerhi yazan dışındaki başkan ve üyelerinin açıklamalarını da merakla bekliyorum.





CHP'nin Danıştay Dava Daireleri Kurulu'na 10. Daire kararı için itiraz etmesi Türk hukuk sistemi içindeki son aşamadır.YSK'nın tam kanunsuzluk içeren "mühürsüz oylar geçerlidir" kararını iptal ederek Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu Danıştay Dava Daireleri Kurulu sağlayabilir.Sonsöz: YSK kararları demek ki Danıştay kararı ile iptal edilebilirmiş.

Bu yazımda açıklayacağım tarihi Danıştay kararı Cumhurbaşkanı'nı, Başbakan'ı, Adalet Bakanı'nı, YSK'yı ve Danıştay'ı çok zora düşürecek.