Samanyolu Haber /Gündem / Danıştay Başkanı'na soruşturma talebi /13 Mayıs 2017 16:11

Danıştay Başkanı'na soruşturma talebi

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Danıştay Başkanlığına Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ü şikayet etti hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

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CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Danıştay Başkanlığına Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ü şikayet etti ve “hakimlik mesleğiyle bağdaşmayan beyan ve davranışları” iddiasıyla hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Tanrıkulu, Danıştay Başkanlığı’na yaptığı başvuruda Danıştay Başkanı Zerrin Güngör hakkında soruşturma başlatılarak, kovuşturma neticesinde disiplin işlemlerinin gerçekleştirilmesini istedi.

Tanrıkulu, başvurusunda şöyle dedi:

“Zerrin Güngör tarafından Danıştay Başkanı sıfatıyla Danıştay'ın 149. kuruluş yıldönümünde yapılan konuşma ve konuşma öncesi/sonrası tutum ve davranışları kamuoyunda büyük bir infiale yol açmış, özellikle yargı bağımsızlığı ile hakimlik mesleğinin gerektirdiği vakar ve şeref ile bağdaşmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır.

Belirtilen törendeki konuşma ve davranışlar sonrasında da basına Danıştay Başkanı Zerrin Güngör'ün kızı ve damadı hakkındaki iddialar da ayrıca dikkat çekmekte ve araştırılmasının zorunlu olduğu düşünülmektedir.

Danıştay Başkanı sıfatıyla gerek yüksek hakimlik niteliklerine gerekse de temsil ettiği yüksek mahkemenin taşıdığı değerlere tamamen aykırı beyan ve tutumları karşısında acil bir şekilde disiplin soruşturması başlatılması gerekmektedir. Zira, iktidar karşısında düğmesi olmayan cübbesinde önünü iliklemek için düğme arayan bir yüksek hakimin zaten güven duygusu yerle bir olmuş hukuk sistemimize telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği ortadadır.”
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