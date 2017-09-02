Samanyolu Haber /Gündem / Danıştay Başkanı: Yargı hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı /02 Eylül 2017 10:32

Danıştay Başkanı: Yargı hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı

Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, "Yargı hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı" iddiasında bulundu.

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Danıştay'ın 146. kuruluş yıl dönümü töreninde Tayyip Erdoğan'ın karşısında, iliksiz cübbesinde düğme aramasıyla ünlenen Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, şimdi de "Yargı hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı" dedi.  

GÜNGÖR: YARGI HİÇ BU KADAR BAĞIMSIZ OLMAMIŞTI!

Resepsiyona katılan Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Zerrin Güngör ile görüşmesini şöyle aktardı:

"Gecenin ilerleyen saatlerinde Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’e rastladım.

'Nasılsınız? Son dönemde yargıyla ilgili eleştirilere ne diyorsunuz?' diye sorunca bam teline bastığımı anladım.

Çok rahatsızdı bu durumdan Zerrin Hanım. 'Yargıyı bu şekilde malzeme yapmak, töhmet altında bırakmak bütün Türkiye’ye zarar verir. CHP eski yargı düzeni değiştiği için çok rahatsız. Bakın, yargı taraflı deniyor. Ben Danıştay Başkanı olarak sizi temin ederim ki yargı şimdiye kadar hiç bu kadar tarafsız ve bağımsız olmamıştı. Şundan emin olun ki, şimdiye kadar herhangi bir kararımızla ilgili en ufak bir telkin, telefon, uyarı almadım, almadık. CHP, Adalet Kurultayı’ndan sonra yayınladığı bildirgeyle ne yapmaya çalışıyor? Aslında ben biliyorum. Tek başlarına güçlü siyaset yapamadıkları için eskiden onların imdadına yargı yetişiyordu. Şimdi artık yargı bunu yapmıyor. O nedenle rahatsızlar' diye konuştu.

Zerrin Hanım’dan konuştuklarımızı yazabileceğimin teyidini aldım."
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