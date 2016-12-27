Danışmanlar üzerinden savaş



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eski Başdanışmanı Ahmet Sever hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'a hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan dava sonuçlandı.

Sever'e 10 bin 620 lira para cezası veren mahkeme sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya şikayetçi Mustafa varank katılmazken avukatı Hatice Özay hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan sanık Ahmet Sever de duruşmaya gelmedi. Sever'in avukatı Oya Aydın duruşmaya katıldı.

"MÜVEKKİLE HAKARET EDİLMİŞTİR.."

Mustafa Varank'ın avukatı Hatice Özay şikayet dilekçesini ve önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek "Verilen röpörtaj içerisinde müvekkile hakaret edilmiştir. İddaların hiçbir somut karşılığı bulunmamaktadır. Herhangi bir delile dayanmamaktadır. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyorum" dedi.

"BERAAT VERİLMESİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ.."

Sanık Ahmet Sever'in Avukatı Oya Aydın savunmasında "Müvekkilim bütün Türkiye'nin bildiği gündemdeki olgulara dikkat çekmek için açıklamalar yapmıştır. Benzer konularda daha önce yapılmış benzer yargılamalar vardır. Beraat kararı verilmiştir. AİHM kararlarında yine benzer şekilde bu tür röpörtajların ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirildiği görülmektedir. Beraat kararı verilmesi gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

Duruşma sonunda, Ahmet Sever'e 10 bin 620 lira para cezası veren mahkeme hakimi, sanığın bir daha suç işlemeyeceğine dair kanaat oluştuğu gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.



İDDİANAMEDEN

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Başdanışmanı Ahmet Sever'in 9 Mayıs 2016 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi'ne verdiği röportajda kendisine hakaret edildiğini öne süren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın şikayeti üzerine, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Umut Tepe tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda Sever hakkında, “Basın yoluyla hakaret" suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede, Sever'in röportajda sarf ettiği sözlerle Varank'a hakaret ettiği belirtilerek, 1 yıl 2 aydan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteniyordu.

SEVER NE DEMİŞTİ?

Dava Ahmet Sever ile Mustafa Varank arasında gibi görünse de ucu saraya çıkıyor.

Sever Mayıs ayında verdiği röportajda aktrollerin Cumhurbaşkanı'nın bilgisi dahilinde Mustafa Varank'ın talimatıyla hareket ettiğini söylemişti.

Cumhuriyet'teki röportajın ilgili bölümü şöyleydi:

Troller ve kurucu abiler







-“İhanet eden” yakıştırmaları abilerin psikolojisinde de etkili oluyor mu?





Tabii ki etkili. Recep Tayyip Erdoğan’ın o sindirme, korkutma yöntemini desteklemek, etkinleştirmek için bir troll sistemi kuruldu. Bülent Arınç’ın, Abdullah Gül’ün, Hüseyin Çelik’in, Sadullah Ergin’in başına gelenlere bakmak gerek. En küçük eleştirinin ardından hemen harekete geçiliyor, bir mitralyöz gibi kurşun yağmuruna tutuluyor. Öyle bir yapı kurulmuş ki, pek çok insan konuşmayı göze alamıyor. Çünkü ağzını açıp tek kelime ettiğinde müthiş bir saldırıya hedef oluyorsun.





-2014 yazında “Abdullah Gül AK trollerin peşinde” haberleri çıkmıştı. Haberler özetle şöyleydi: “Gül hakkında karalama kampanyası yürüten ve AKP içinden yönetildiği iddia edilen Twitter hesaplarını Köşk deşifre etti.” Doğru muydu bu haberler?





Doğru, evet. Şu kadarını söyleyebilirim. Kim oldukları, kimler tarafından yönlendirildikleri belli. Öğrenildi. Bugün de baktığınız zaman AK trollerin İstanbul’da değişik yerlerde büroları var. Merkez olarak oralar kullanılıyor. Ve Saray’dan yönlendiriliyor bu AK troller. Talimatlar oradan geliyor. Edindiğim bilgiye göre de bütün bu operasyonu yürüten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Varank.





-Bu konu Erdoğan ile Gül arasında masaya getirildi mi?





O dönem bunu Sayın Gül’ün dillendirdiğini söyleyebilirim. Bunu bir şikâyet olarak kendisine ilettiğini biliyorum.





-2014 yazından bahsediyorsunuz.





Daha sonra da iletti.









‘Saray’dan işaret verildiği an troller işbaşında’





-Sadece Gül değil, Bülent Arınç’tan Hüseyin Çelik’e ve son olarak Ahmet Davutoğlu da trollerden nasibini aldı.





Saray’dan işaret verildiği, hedef gösterildiği anda troller gereğini yapıyor. Trollerin başvurdukları yöntem ortada. Yalan, iftira, linç, şantaj, tehdit, hakaret... Dinin yasakladığı her yola dindar adı altında başvuran bir troll şebekesi ile karşı karşıyayız. Ve bundan rahatsız olmayan bir parti yönetimi var.