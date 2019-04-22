Danimarkalı milyarderin 4 çocuğundan 3'ü Sri Lanka'daki saldırılarda öldü

Ailenin, Paskalya tatili sırasında Sri Lanka'yı ziyaret ettiği belirtildi. Hayatını kaybeden çocukların isimleri henüz kamuoyuna duyurulmadı.





Holch Povlsen birçok markayı barındıran, uluslararası giyim devi Bestseller'ın sahibi.





Povlsen aynı zamanda hazır giyim devi Asos'un da en büyük hissedarı ve Times gazetesine göre "Britanya'da en çok özel mülkü bulunan işadamı."





Bestseller'ın Sözcüsü, BBC'ye yolladığı bir elektronik postada "Maalesef, haberleri doğruluyoruz. Ailenin mahremiyetine saygı göstermenizi istiyoruz ve başka bir yorumda bulunmuyoruz." dedi.



