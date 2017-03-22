Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka'dan ilginç başörtüsü kararı /22 Mart 2017 13:58

Danimarka'dan ilginç başörtüsü kararı

Danimarka’da işsiz türbanlı vatandaşlar önerildikleri işyerlerinde işverenin istemesi durumunda türbanlarını çıkarmak durumunda kalacak. Türbanlarının çıkarılması istenmesi nedeniyle önerilen işi kabul etmeyen türbanlı işsizlerin işsizlik ödenekleri ise kesilecek.

Danimarka'dan ilginç başörtüsü kararı


Avrupa Birliği'nin en yüksek yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, 14 Mart’ta aldığı bir kararla birlik üyesi ülkelerde işverenlerin çalışanlarının, "görülebilir bir şekilde herhangi bir siyasi, felsefi ya da dini simge taşımalarını" yasaklayabileceğine hükmetmişti.

Danimarka’nın en büyük belediyelerinden ikisi önerildikleri işyerinde türbanını çıkarması istenmesine karşın bunu kabul etmeyen türbanlı işsizlerin işsizlik ödeneklerini kesme yoluna gitmişti.

Danimarka Halk Partisi Entegrasyon Sözcüsü milletvekili Martin Henriksen’in ‘‘İşsizlik kasalarının, türbanını çıkarması istenmesine karşın bunu kabul etmeyen türbanlı işsizlerin işsizlik ödeneklerini kesme hakkı olup olmadığı’’ yönündeki soru önergesini yanıtlayan Danimarka Çalışma Bakanı Troels Lund Poulsen Danimarka Belediye’lerine bir mektup göndererek kurallara açıklık getireceğini, sosyal güvenlik alanındaki uygulama ve yükümlülüklerin uygulanmasını harfiyen isteyeceğini söyledi.

Danimarka çalışma yasaları uyarınca, işsiz Danimarkalılar işçi bulma kurumlarının gösterdikleri işleri, kendilerine uygunluğunu sorgulamaksızın kabul etmek zorunda.

Çalışma Bakanı’nın soru önergesine verdiği cevabı memnunlukla karşıladığını belirten milliyetçi, sağ popülist bir parti olan Danimarka Halk Partisi milletvekili Henriksen ‘‘Danimarka toplumunda bizim, İslamcı eğilimlere hayır deme hakkımız önemli. Burka, hijab ve başörtüsü insanları temiz ve temiz olmayan diye bölen bir ideolojinin simgeleri’’ diye konuştu.
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