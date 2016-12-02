Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka'dan flaş İncirlik kararı /02 Aralık 2016 18:36

Danimarka'dan flaş İncirlik kararı

Danimarka Suriye ve Irak’ta IŞİD ile mücadelede kullanılmak üzere İncirlik Üssü’nde konuşlandırdığı F-16 savaş uçaklarını geri çekme kararı aldı.

Danimarka'dan flaş İncirlik kararı

Danimarka televizyon kanalı TV2’nin haberine göre F-16’ların geri çekme kararı Danimarka’nın yeni göreve gelen Dışişleri Bakanı Anders Samuelsson ile Savunma Bakanı Claus Hjort Fredriksen tarafından alındı.

Habere göre Danimarka savaş uçakları bundan böyle sadece eğitim amacıyla kullanılabilecek.

F-16 savaş uçaklarını geri çekme kararını, uçakların donanımlarının yıpranmasına dayandıran Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsson yaptığı açıklamada ‘‘Uçakların görev sürelerinin uzatılmasının anlamlı olup olmayacağını değerlendirdik. Buna değmediğine karar verdik. Yapacağımız katkıya karşın donanımların ne kadar yıpranacağı konusunda genel bir tartışma var. Şurası açık ki, bir planın sağlayacağı yararların yanında bırakacağı etkiyi de her zaman dikkate almalıyız" diye konuştu.

Danimarka bu yılın Haziran ayında Suriye ve Irak’ta IŞİD ile mücadele kapsamında koalisyon güçlerine katılmak üzere yedi tane F-16 savaş uçağı ve 120 askeri personelini Türkiye’ye göndermişti.

Bundan bir süre önce de Danimarka uçaklarının da katıldığı koalisyon güçlerince Suriye’de düzenlenen hava saldırısında Suriye askeri hedefleri vurulmuş, bunun yanlışlıkla gerçekleştiği açıklanmıştı.
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