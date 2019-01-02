Samanyolu Haber /Gündem / Danimarka'da tren kazası: 6 ölü /02 Ocak 2019 13:52

Danimarka'da tren kazası: 6 ölü

Danimarka'da iki adayı birbirine bağlayan bir köprüde tren kazası meydana geldi. İlk belirlemelere göre kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Polis ölü saysını doğrulamadı ve yaralı sayısı açıklanmadı.

Danimarka'da tren kazası: 6 ölü



Polis sözcüsü yaptığı açıklamada trene bilinmeyen bir objenin çarptığını belirtti. Danimarka basınına göre ise karşı yönden gelen trenin taşıdığı bir tentenin sallanması trenin ani fren yapmasına neden oldu ve bu sebepten dolayı kaza yaptı.

Kaza yapan trenin başkent Kopenhag'a gitmekte olduğu belirtildi. Reuters'ın haberine göre bölgedeki kötü hava şartları acil yardım servislerinin kaza yerine ulaşımını zorlaştırdı.

Zealand ve Funen adaları arasındaki Büyük Kemer Köprüsü'nden her gün birçok araç geçiyor. Kaza nedeniyle köprü ulaşıma kapatıldı, yolcu treni boşaltıldı.
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