Samanyolu Haber /Spor / Danimarka'da milli takım krizi /04 Eylül 2018 14:41

Danimarka'da milli takım krizi

Oyuncuların içeren ticari haklarıyla ilgili görüşmelerin olumsuz sonuçlanması üzerine oyuncular kampı terk etti

SHABER3.COM

Danimarka Futbol Federasyonu ile Futbolcular Birliği arasında oyuncuların ticari haklar ile ilgili anlaşma yapılamaması, ülkede krize neden oldu.

Ülkede, Futbolcular Birliği ile DBU arasında devam eden, oyuncuların reklam, imaj ve sponsorluk anlaşmalarını da içeren ticari haklarıyla ilgili görüşmelerin olumsuz sonuçlanması, milli takımın yarın Slovakya'yla oynayacağı dostluk maçı ile 9 Eylül Pazar günü Galler'e karşı yapacağı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını tehlikeye soktu.

İki taraf arasında anlaşmaya varılamaması üzerine, Slovakya ve Galler maçları için milli takıma çağrılan futbolcular kampı terk ederken, DBU, alt ligler de dahil olmak üzere oyuncu arayışına girdi.

FUTBOLCULAR TEKLİFLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Danimarka medyasında yer alan haberlere göre, teklif alan futbolcular, milli takım oyuncularına destek vererek, kendilerine iletilen davetleri geri çeviriyor.

Milli takım teknik direktörü Aage Hareide ile yardımcısı Jon Dahl Tomasson'un da futbolculardan yana tavır alarak, kendilerinin seçmediği bir kadronun başında olmayacaklarını bildirmesine üzerine, federasyon yetkilileri iki maç için teknik direktör arayışına da girmek zorunda kaldı.

Federasyon yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, Danimarka Milli Takımı'nın Slovakya ve Galler maçlarına çıkamamasının bedelinin, ülke futbolu için ağır olacağı bildirildi. 
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