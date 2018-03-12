Danimarka'da 3 Türkiye vatandaşına casusluktan dava açıldı...

Danimarka’nın yüksek tirajlı gazetelerinden Berlingske, Danimarka’da yaşayan Türkiye vatandaşlarını ihbar eden üç kişi hakkında dava açıldığını duyurdu.Buna göre, söz konusu kişiler hakkında hafif casusluk suçlamasıyla dava açıldı.



Geçtiğimiz yıl Danimarka’da AKP



arti yanlılarının Fethullah Gülen destekçisi ya da AK Parti muhalifi olduğunu düşündükleri kişileri fişleyerek Türkiye’ye bildirdiklerinin medyada yer alması tartışmalara yol açmıştı. Bazı milletvekilleri, konuyu parlamentonun gündemine getirerek Adalet Bakanı Sören Pape Paulsen’den açıklama yapmasını istemişlerdi.



Milletvekillerinin konu hakkındaki sorularını yanıtlayan Paulsen, aralarında Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Lars Aslan Rasmussen, Sosyalist Halk Partisi eski Milletvekili Özlem Çekiç ve Diyalog Forum Başkanı Mustafa Gezen’in de yer aldığı muhalifleri Türkiye’ye ihbar ettikleri belirlenen 3 kişi hakkında ‘Hafif casusluk’ suçundan dava açıldığını belirtti.





6 YILA KADAR HAPİS CEZASI ALABİLİRLER



Berlingske’de yer alan haberde, Danimarka istihbarat örgütü PET’in kapsamlı bir soruşturma yapmasından sonra savcının söz konusu kişiler hakkında casusluk suçu işlemekten dava açtığına dikkat çekildi.



Danimarka’da yasalar ülkede yaşayan göçmen ve sığınmacılar hakkında bilgi toplanması ve bilgilerin başka devletlerle paylaşılmasını yasaklıyor. Bunu yapanlara Ceza Yasasının 108. maddesine göre 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngörüyor. Söz konusu madde en son 2012 yılında uygulanmıştı. Kopenhag Üniversitesi’de görevli bir Siyaset Bilimi Profesörü Rusya hesabına casusluk yapma suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırılmış ve üniversitedeki işine son verilmişti.



RASMUSSEN: TUTUKLANMAK VE İŞKENCE GÖRMEKTEN KORKUYORUM



Sosyal Demokrat Parti Milletvekili Lars Aslan Rasmussen, daha önce medyaya Türkiye hükümetinin politikasını eleştirdiği için ihbar edildiğini belirterek “Eğer Türkiye’ye gidersem tutuklanmak ve işkence görmekten korkuyorum” açıklamasını yapmıştı. Sosyalist Halk Partisi eski Milletvekili Özlem Çekiç de, “Yakın gelecekte ayağımı Türkiye topraklarına basmayacağım. Tutuklanmaktan korkuyorum. Başka ülkelerin vatandaşları da tutuklanıyor” demişti.