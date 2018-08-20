Danimarka vatandaşlığına tokalaşma şartı getirilebilir

Danimarka’da, hükümet ortağı Muhafazakar Parti ile muhalefet partileri Sosyal Demokrat Parti ve yabancı karşıtı/popülist Danimarka Halk Partisi, Danimarka vatandaşı olabilmek için tokalaşma şartının getirilmesini istiyor.





Bu yılın Haziran ayında hükümet ile Sosyal Demokrat Parti ve Danimarka Halk Partisi, Danimarka vatandaşlığının daha sıkı kurallara bağlanmasını öngören bir anlaşma üzerinde görüş birliğine varmıştı.







TÖRENLERE KATILMA ZORUNLULUĞU





Evrensel'den Murat KUSEYRİ'nin haberine göre anlaşma, Danimarka vatandaşlığına geçme başvurusunda bulunan yabancıların belediyelerde yapılacak törenlere katılmasını zorunlu hale getiriyor. Vatandaş olmadan önce Anayasaya uyacağına, Danimarka'nın temel değer yargılarına ve hukukun üstünlüğüne saygı göstereceğini taahüt eden bir sözleşmeyi imzalayacak.





Danimarka Halk Partisi'nin Göçmen Sorunlarından Sorumlu Temsilcisi Martin Henriksen, TV 2'ye yaptığı açıklamada haziran ayında tokalaşma şartının anlaşmaya dahil edilmesini istedikleri ancak hükümet buna hazır olmadığı için Danimarka değer yargılarına saygı gösterilmesi formülasyonu üzerinde uzlaştıklarını söyledi.





SOSYAL DEMOKRATLARDAN TOKALAŞMA ZORUNLULUĞUNA DESTEK





Şimdi Muhafazalar Parti ve Sosyal Demokrat Parti, tokalaşma şartının getirilmesi önerisine destek veriyor.





Sosyal Demokrat Parti'nin yasaların düzenlenmesinden sorumlu temsilcisi ve eski Sağlık Bakanı Astrid Krag da, haber ajansı Ritzau'ya "Bir kadın belediye başkanı, vatandaşlık için düzenlenen bir törende elini uzattığında doğal olarak yeni vatandaş bu eli tutmalı" diyerek Halk Parti'nin önerisine destek verdi.





Hükümeti oluşturan 3 partiden biri olan Liberal İttifak sözcülerinden Jan E. Jorgensen, ise konu hakkında açıklama yapmak istemediklerini söyledi.





Haziran ayında hükümeti oluşturan Muhafazakar Parti, Liberal Parti ve Liberal ittifak, muhalefette bulunan Sosyal Demokrat Parti ve Danimarka Halk Partisi ile yabancıların Danimarka vatandaşlığına geçmelerini güçleştiren bir sözleşme üzerinde görüş birliğine varmıştı.





SOSYAL YARDIM ALAN VE SUÇ İŞLEYENLERE VATANDAŞLIK YOK





Söz konusu anlaşma daha önce de vatandaşlığa geçmek için sert olan kuralları daha da sertleştiriyor. Daha önce vatandaşlığa başvuranlardan son 1 yıl içinde vakıf ve kurumlardan sosyal yardım almamaları şart koşulurken bu süre 2 yıla çıkarılıyor.





Bundan iki yıl önce vatandaş olacaklara son 5 yıl içinde 2,5 yıldan fazla sosyal yardım almamaları şartı geçiriliyordu. Ancak bu süre geçtiğimiz yıl 2,5 yıldan 6 aya düşürülmüştü. En son anlaşmaya göre ise son 5 yıl içinde 4 ay sosyal yardım alanlar vatandaş olamayacak.





Hapis cezasını gerektiren suçları işleyenler de Danimarka vatandaşlığına alınmayacak. 3 aydan fazla cezayı gerektiren suç işleyen yabancılar yaşamları boyunca vatandaş olamayacak. Savaş suçu işleyenler, kadın ve çocuklara şiddet uygulayanlar ve cinsel suçlar işleyenler de vatandaşlığa başvuramayacak.





Danimarka Halk Partisi, her yıl en fazla bin yabancının vatandaşlığa alınmasını savunuyordu. Ancak diğer partiler karşı çıktığı için sayısal bir sınırlamaya gidilmedi. Haziran ayında yapılan anlaşma popülist ve yabancı karşıtı partinin neredeyse tüm isteklerini hükümet ve sosyal demokrat partiye kabul ettiğini gösteriyor.