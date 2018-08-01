Samanyolu Haber /Gündem / Danimarka Türkiye'nin iade talebini reddetti: Türkiye'de zulüm görebilir /01 Ağustos 2018 19:21

Danimarka Türkiye'nin iade talebini reddetti: Türkiye'de zulüm görebilir

Danimarka, kırmızı bültenle arandığı için 14 Temmuz'da yakaladığı bir PKK zanlısını zulüm görebileceği gerekçesiyle Türkiye'ye iade etmeyip serbest bıraktı. AA, 14 Temmuz'da 'PKK'nın İskandinavya sorumlusunun Danimarka'da yakalandığını' duyurmuştu.

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Ankara'nın adım adım takip ettiği ve kırmızı bültenle 192 ülkede aradığı bir zanlıyı yakalayan Danimarka, baskı, zulüm, işkence, aşağılama görebileceği veya cezalandırılabileceği gerekçesiyle Türkiye'ye iadeyi reddetti.

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Savcılık, adını açıklamadığı ama PKK üyeliğiyle suçlandığını belirttiği Türkiye vatandaşı zanlının, 14 Temmuz'da Danimarka'da yakalanarak gözaltına alındığını, o zamandan beri de iade talebinin incelendiğini kaydetti.

Anadolu Ajansı (AA), 14 Temmuz'da 'PKK'nın İskandinavya sorumlusunun Danimarka'da yakalandığı' haberini geçmişti.

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Başsavcılık yetkilisi Sune Loevtrup, PKK üyeliğiyle suçlanan 58 yaşındaki Türkiye vatandaşının iadesinin baskı, zulüm, işkence, aşağılama görebileceği veya cezalandırılabileceği gerekçesiyle reddedildiğini belirtti.

Loevtrup, yetkililerin Danimarka'nın sınırdışı ve iade yasalarının tüm şartlarının yerine getirilmediğine karar vermesi sonucu Türkiye vatandaşının serbest bırakıldığını duyurdu.
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