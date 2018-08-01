Danimarka Türkiye'nin iade talebini reddetti: Türkiye'de zulüm görebilir

Ankara'nın adım adım takip ettiği ve kırmızı bültenle 192 ülkede aradığı bir zanlıyı yakalayan Danimarka, baskı, zulüm, işkence, aşağılama görebileceği veya cezalandırılabileceği gerekçesiyle Türkiye'ye iadeyi reddetti.





DOSYA 19 GÜN İNCE ELENİP SIKI DOKUNDU





Savcılık, adını açıklamadığı ama PKK üyeliğiyle suçlandığını belirttiği Türkiye vatandaşı zanlının, 14 Temmuz'da Danimarka'da yakalanarak gözaltına alındığını, o zamandan beri de iade talebinin incelendiğini kaydetti.





Anadolu Ajansı (AA), 14 Temmuz'da 'PKK'nın İskandinavya sorumlusunun Danimarka'da yakalandığı' haberini geçmişti.



