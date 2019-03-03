Samanyolu Haber /Dünya / Danimarka nakiti bitiriyor: Alışverişte sadece kart ve internetten ödeme olacak /03 Mart 2019 11:47

Danimarka nakiti bitiriyor: Alışverişte sadece kart ve internetten ödeme olacak

Danimarka hükümeti ülkedeki çok sayıda işletmenin nakit para kabul etmesinin önüne geçmek için mevcut ekonomi yasasını değiştirmeyi planlıyor.

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Yasa değişikliği, başkent Kopenhag öncülüğündeki "2030 itibariyle nakitsiz toplum" adımı kapsamında gerçekleştirilecek.

Yasa değişikliği ile beraber ülkedeki market, restoran ve alışveriş mağazaları "yalnızca kart ile ya da internet üzerinden ödeme" seçeneklerini tercih edecek. Danimarka Ekonomi Bakanı Rasmus Jarlov, yasa değişikliğinin suçla mücadele kapsamında da fayda sağlayacağını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre ülkede 2017 yılında yürürlüğe giren yasa işletmelere 22:00 - 06:00 saatleri arasında nakit kabul etmeme tercihi sunuyor.

Danimarka değiştirilmesi planlanan yasa ile nakitle alışverişin önünü tamamen kesmek istese de ülkede süpermarketler, posta hizmetleri, doktorlar, eczaneler ve benzeri hizmetler nakit para kabul etmeye devam edecek.
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