Samanyolu Haber /Gündem / Danimarka Başbakanı: Erdoğan’ın başkanlığındaki Türkiye’nin AB’de yeri yok /21 Ekim 2017 01:17

Danimarka Başbakanı: Erdoğan’ın başkanlığındaki Türkiye’nin AB’de yeri yok

Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen’in Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) üyeleri arasında yeri olmadığını, ancak üyelik müzakerelerine devam edilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

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Danimarka Başbakanı Rasmussen: Erdoğan’ın başkanlığındaki Türkiye’nin AB’de yeri yok

Sputnik'in Sunnmorsposten gazetesine dayandırdığı habere göre, Rasmussen, “Türkiye, gözlerimizin önünde Erdoğan’ın rejimi altında aldığı şekliyle, AB’ye girmesi gereken Türkiye değil” ifadelerini kullandı.

Danimarka Başbakanı ayrıca Türkiye’nin bir gün AB’ye üye oma perspektifinin reel olmadığını da belirtti.

Rasmunssen, “Türkiye’de neler olup bittiği ve müzakerelere dönme gerekliliği konusunda yapıcı bir konuşma yapabileceğimizi umarım” diye konuştu.
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