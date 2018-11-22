Samanyolu Haber /Gündem / Damdan dama atlama ölümle bitti /22 Kasım 2018 21:12

Damdan dama atlama ölümle bitti

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde damdan dama atlama yapan Rus genç, 7 katlı binanın çatısından düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

Damdan dama atlama ölümle bitti



Alınan bilgiye göre, aralarında birinin Rus uyruklu olduğu 3 kişi, kendi aralarında dedikleri ’damdan dama atlama sporu’ yapmak için Yenimahalle ilçesi Kardelen Mahallesi’ndeki 7 katlı bir binanın çatısına yangın merdiveninden çıktı. Çatıya çıkan 3 kişiden ikisi bir binadan diğer binaya atladı. Son olarak atlamaya hazırlanan Rus uyruklu A. F., atladığı sırada ayağının kayması sonucu 7. kattan aşağı düştü. Feci şekilde yere çakılan gencin yardımına ilk olarak çatıdaki iki arkadaşı koştu. Şok geçiren 2 kişi, durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri ağır yaralanan Rus genci hastaneye kaldırdı. A. F.’nin hastanede tüm çabalara rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri de diğer 2 kişiyi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. İkilinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. 

“BİR AN SESE UYANDIM VE DEPREM OLDU SANDIM” 

Bina sorumlusu Ayhan Atmaca, "Çocuklar çatıya yangın merdiveninden çıkmış. Evde yatıyordum bir an sese uyandım ve deprem oldu sandım. Dama spor amaçlı 3 kişi çıkmış. 2 kişi atlamış. Düşenin videosunu çekiyorlarmış. O kişi de atlarken ayağı kaymış. Ayak izleri falan hep duruyor. Yerde can çekişiyordu" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Damdan dama atlama ölümle bitti Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:47:45