Damat hükümetin kötü adamı: Çünkü ödenek yok ,Para yok...

Karar Gazetesi'nin Ekonomi editörü İbrahim Kahveci yazısında , Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, nasıl kötü adamı oynadığı yazdı .Milletvekillerinin bakanlıklardan taleplerine 'hazine ödenek vermiyor' yanıtı verildiğini söyleyen Kahveci Albayrak'ın,bakanlara "Acı reçete varsa bunu hep beraber üstleneceğiz" dediğini hatırlattı









Kahveci, ortada bir acı reçete olduğunun aşikar olduğunu kaydetti ve İş-Kur rakamlarına göre 295 bin olan işsiz sayısının TÜİK verilerine göre 445 bin, kayıtsız işçilerle birlikte ise 1.3 milyon kişi arttığını hatırlattı.





Kahveci, yazısını şöyle sürdürdü:





"Son üç ayda işsizler ordusuna katılanların sayısının 820 bin civarında arttığını anlıyoruz.





İşsizlik sayılarını bu yılın başından aldığımızda ise, kasım ayına kadar kayıtlı işsiz sayısının 840 bin arttığını görüyoruz. Buna bir de kayıtsız işsiz sayısı eklendiğinde toplam işsiz sayısına 1,3 milyon kişinin daha arttığını anlıyoruz.





Ocak ayında 3 milyon 182 bin olan mevsimsel etkilerden arındırılmış işsiz sayısının, Kasım ayında 4,5 milyon civarına yükseldiğini şimdiden söyleyebiliriz.





Eğer süreç devam eder ise, 2019 yılı sonunda işsiz sayısının 4,7 milyonu aşması ve işsizlik oranının da yüzde 14,5’e gelmesi hiç sürpriz olmayacaktır.





2001 büyük ekonomik krizinin ülkemizde yüzde 11,0 civarında işsizlik oranına yol açtığını hesaba kattığımızda, durumun ciddiyeti hakkında sanırım biraz daha fikir sahibi olabiliriz."





Devletin kamusal mallar dışında harcama artışına gittiğinde, verimsizliğin bizzat kendisi olduğuna değinen Kahveci, "O nedenle devlet harcamalarının bir an önce hem tasarruf edilmesi hem de verimlilik odaklı gerçekleşmesi hayati öneme haizdir" yorumunu yaptı.





Bugün Türkiye'de yüksek bir işsizlik oranı ile kriz süreci yaşandığına değinen Kahveci, "Bu süreçte toplumun bütün kesimlerinin elini taşın altına sokması beklenirken, bu konu silsile yolu ile yönetimin en başına kadar gitmesi gerekiyor. Aksi halde örnek olmayacak bir yönetim anlayışının toplumdan fedakarlık beklemesi hiç de nazik olmayacaktır" uyarısında bulundu.