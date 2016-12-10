Damat Berat Albayrak'ın tezi ile ilgili yeni iddia

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak'a ait olduğu öne sürülen binlerce e-posta arasından her gün yeni bir skandalın izleri çıkıyor. 2010 tarihli e-posta yazışmalarında o dönem Marmara Üniversitesi'nde görev alan Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın, Berat Albayrak'ın tezini yazdığı konusunda çok ciddi ipuçları veriyor.





E-postadan çıktı: Berat Albayrak'ın tezini başkası mı yazdı?





HIZLI YÜKSELİŞ





Prof. Dr. Erişah Arıcan, bu tez tamamlama işlerinin ardından hızla yükseliyor. Prof. Arıcan 2015 yılının Ağustos ayında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü Müdürlüğü görevine, 1 Nisan 2016 tarihinde de Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Üyeliğine seçiliyor.





AKADEMİSYENLERİ FİŞLEMİŞ





Bundan 7 ay önce 19 Nisan 2016 tarihli e-postada ise, kariyer basamaklarını hızla tırmanan Prof. Dr. Erişah Arıcan'ın, muhbirlik yaptığı üniversitedeki akedemisyenleri isim isim fişleyerek Berat Albayrak'a gönderdiği iddia ediliyor.





Prof. Arıcan, e-posta'nın girişinde "Sayın Bakanım,Öncelikle gecikme için özür dilerim. Ancak hak yememek ve yanlış anlaşılmaya mahal vermemek için bu süreçte üniversite içerisinde farklı kişilerle görüşüp farkettirmeden bilgi toplamaya çalıştım. Kimsenin bilgisi olmadan, ulaşılabilen belgeleri konunun daha anlaşılır bir hale gelmesine yardımcı olması için ekledim. Bulabildiğim ve ulaşabildiğim bilgiler bunlardan ibarettir. Umarım işe yarar, üniversitemize hayırlı olur. Bilgileri şimdi mail üzerinden gönderiyorum. Ekleri Medet beyle görüşerek sizlere elden ulaştırmak isterim. Bütün bu bilgiler sizlere arz olunur. Saygılarımla" diyor.





"TEHLİKELİ, SOLCU, HÜKÜMET KARŞITI, ÜLKÜCÜ, GEZİCİ"





Ardından da Marmara Üniversitesi akademisyenleri isim isim sıralayarak dünya görüşlerinin ne olduğunu sıralıyor.





"Marmara Üniversitesi Dekan ve Müdürler Listesi" başlığı altında 29 profesörün ismini veren Arıcan bu isimleri, "solcu, gezici, aktivist, ülkücü, iktidar karşıtı tehlikeli, rejim karşıtı, hükümet politikalarını eleştiriyor" diyerek tek tek fişliyor.





Fişleme listesinde profesörlerden bazılarının sosyal medyada AKP karşıtı olduklarına dair paylaşımlar yapıldığı yazılıyor.





"SAĞCI, BİZDEN..."





Arıcan kendisine yakın olarak gördüğü profesörler için ise "sağcı, bizden" fişlemesini yapıyor.





"O PROFESÖRÜN KIZI GEZİ'YE KATILDI"





Arıcan'ın gönderdiği e-postada bir profesör ise diğerlerinden farklı olarak daha uzun bir fişleme yapıldığı görülüyor. Söz konusu profesörün kızının Gezi Parkı Direnişi'ne katıldığını bile belirten Arıcan, profesörün kızının sosyal medya hesabından Gezi Parkı Direnişi'ni destekleyici ve hükümet karşıtı paylaşımlarda bulunduğunu anlatıyor.





"ÇETİN DOĞAN'IN ARKADAŞININ YEĞENİ"





Arıcan'ın gönderdiği öne sürülen fişleme yazısında bir başka profesör için ise profesörün Emekli Orgeneral Çetin Doğan'a yakınlığından bahsediliyor. E-postanın ilgili bölümünde, "Atatürkçü, hükümete karşı" denilip, söz konusu profesörün Doğan'ın bir korgeneral arkadaşının yeğeni olduğu ifade ediliyor.





YANIT VERMEDİ

Marmara Üniversitesi’nde tüm hocaların telefon numaraları olduğu halde Profesör Doktor Erişah Arıcan'ın ismi geçmiyor. Telefondan ulaşamadığımız Arıcan’a, e-posta gönderdik. Ancak konu hakkında bir dönüş alamadık.