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Damat Albayrak'tan kritik operasyon: MASAK Başkanı görevden alındı
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Damat Albayrak'tan kritik operasyon: MASAK Başkanı görevden alındı
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09 Ağustos 2019 09:42
Damat Albayrak'tan kritik operasyon: MASAK Başkanı görevden alındı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK'ta gece yarısı bir operasyon gerçekleşti...
SHABER3.COM
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli'nin yerine Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi.
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