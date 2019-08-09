Samanyolu Haber /Gündem / Damat Albayrak'tan kritik operasyon: MASAK Başkanı görevden alındı /09 Ağustos 2019 09:42

Damat Albayrak'tan kritik operasyon: MASAK Başkanı görevden alındı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK'ta gece yarısı bir operasyon gerçekleşti...

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Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı Osman Dereli görevden alındı. Dereli'nin yerine Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürü Hayrettin Kurt getirildi.
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