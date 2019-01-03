Samanyolu Haber /Gündem / Damat Albayrak sıkılmadan Enflasyon için 'hedefimizi tutturduk' diyor /03 Ocak 2019 16:18

Damat Albayrak sıkılmadan Enflasyon için 'hedefimizi tutturduk' diyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyon rakamlarına ilişkin 'hedefimizi tutturduk' açıklaması yaptı

SHABER3.COM

AKP Türkiye'yi adım adım bir krize sürüklüyor. Bu krizin birinci mağduru dar gelirli vatandaş. Günden güne artan hayat pahalığı vatandaşı eziyor. İkdidarın her türlü rakam oyunlarına rağmen geçen yıla göre Tüketici Fiyatları yüzde 20'nin Toptan Fiyatları ise yüzde 33 'ün üzerinde arttı. 

Bu rakamlara karşı Saray'ın ekonomi politikalarını yürütmekten sorumlu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,  sıkılmadan "Yıl sonu itibariyle, hedeflerimizin tamamını tutturmuş bulunuyoruz" diyor  Ayrıca Damat Albayrak enflasyonla mücadeleye destek kampanyasına bazı firmaların katılımının zayıf olduğuna işaret ederek başkalarını suçluyor. 

Oysa aynı Bakan Albarak  3 Ağustos 2018 tarihinde, NTV canlı yayınına katıldığı programda “Enflasyonda 2019'da tek haneyi göreceğiz, net söylüyorum. Hatta yıl sonu itibariyle düşüş trendi göreceğiz çünkü somut adımlar atmaya başladık” şeklinde konuşmuştu. Dha sonra bu açıklamadan 48 saat sonra ise hedefi yüzde 15'lere yükseltmişti. 

Daha da geriye gidildiğinde AKP'nin hedefinin 2017 sonunda  Merkez Bankası ile birlikte , 2018-2020 döneminde geçerli olacak enflasyon hedefinin yüzde 5 seviyesinde belirlendiği açıklamıştı. 
Hala Merkez Bankası internet sitesinde bulunan tablodaki sapmada açıkça gözüküyor .





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