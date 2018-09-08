Samanyolu Haber /Gündem / Damacana suya ciddi zam /08 Eylül 2018 01:04

Damacana suya ciddi zam

Son bir ayda damacana sulara yüzde 60 zam yapıldı. 19 litrelik damacana su 6 ila 20 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

SHABER3.COM

Son 1 ayda suya yüzde 60 zam yapıldı. 1 TL'ye satılan 0,50 litre suyun fiyatı bile 2 TL oldu. Piyasada 19 litre polikarbon damaca su 6 TL ile 20 TL arasında satılıyor 
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