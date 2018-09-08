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Damacana suya ciddi zam
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08 Eylül 2018 01:04
Damacana suya ciddi zam
Son bir ayda damacana sulara yüzde 60 zam yapıldı. 19 litrelik damacana su 6 ila 20 TL arasında değişen fiyatlarla satılıyor.
SHABER3.COM
Son 1 ayda suya yüzde 60 zam yapıldı. 1 TL'ye satılan 0,50 litre suyun fiyatı bile 2 TL oldu. Piyasada 19 litre polikarbon damaca su 6 TL ile 20 TL arasında satılıyor
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