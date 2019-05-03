Daha yakından bakayım derken yanardağın içine düştü

Uçuruma daha iyi bakmak için korkulukların üzerine çıkan ve ABD'nin en tehlikeli yanardağı Kilauea'ya düşen adam kurtuldu.





30'lu yaşlarında olduğu düşünüen adam, Hawaii Adası'ndaki Halemaumau kraterinin Steaming uçurumuna yaklaşmak için sabit metal korkuluklara tırmandı.





Hawaii Yanardağları Ulusal Parkı yetkililerine göre, 1 Mayıs Çarşamba günü ayağı kayıp 91 metre derinliğindeki uçurumdan yanardağ kalderasına düştüğü görüldü. Kaldera, yanardağ merkezi çöktüğünde oluşan özel bir tür volkanik kraterdir. Yanardağ o esnada aktif değildi.





Kurtarma personeli ciddi şekilde yaralanan adamı uçurumun kenarından takriben 20 metre aşağıdaki dar bir çıkıntıdan yaklaşık 2,5 saat sonra başarıyla yukarı çıkardı.





Turist, ABD Savunma Bakanlığı helikopteri desteğiyle acil müdahale için Hilo Tıp Merkezine kaldırıldı.





Konuyla ilgili konuşan korucu amiri John Broward, “Ziyaretçiler, özellikle tehlikeli ve dengesiz uçurum kenarlarındaki güvenlik bariyerlerini asla geçmemelidir. Güvenlik bariyerlerini geçmek ve yasaklı alanlara girmek ciddi yaralanmalara ve ölüme neden olabilir” diye konuştu.





Kilauea, Hawaii'nin beş yanardağının en aktifi ve ABD'deki en aktiflerden biri. ABD Jeolojik Araştırmaları 2018’de, Kilauea'yı ülkenin 18 “tehlikesi yüksek” yanardağından biri olarak sınıflandırdı.





Kilauea, 1980'lerin başından beri lav ve kül püskürtüyor. Geçen yıl, 3 ay boyunca aktifti, gökyüzüne yaklaşık 9 bin metrenin üstüne kül püskürttü ve Hawaii'nin en büyük doğal tatlı su gölünü ve 700'den fazla evi tahrip etti.





(Alessio Perrone - The Independent / Çeviri: İsmail Aydın)





