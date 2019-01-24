Daha önce bilinmeyen damar ağı keşfedildi

Sputnik'in Science Alert portalına dayandırdığı habere göre, Almanya'nın Duisberg Essen Üniversitesi'nden bilim insanları, insan organizmasında daha önce bilinmeyen küçük kan damarları ağı buldular. Kemiklerde bulunan bu ağ, kan ve bağışıklık hücrelerinin vücutta hızlı ve etkili yayılmasına katkıda bulunuyor.







Araştırmacılardan Mattias Gunzer konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





"Bu gerçekten beklenmedik bir şey. 21. yüzyılda hiç bir kitapta bahsedilmeyen yeni bir merkezi anatomik yapı bulmak".





Araştırmacılar deney sırasında, fare kemiklerinde 'ethyl cinnamate' adı verilen saydamlaştırıcı bir kimyasal madde kulandılar. Daha sonra ışık floresanı ve X-ışını mikroskobu kullanarak, içlerinde transkortikal damar adı verilen yüzlerce kılcal damar tespit ettiler.





Araştırmacılara göre, bir farenin büyük kaval kemiği bu türden binden fazla kan damarı barındırıyor. Bununla beraber, arteriyel kanın yüzde 80'i ve venöz kanın yüzde 59'u onların içinden geçiyor.





Daha sonra benzer bir deneyi, gönüllü denek olan araştırmacı Mattias Gunzer üzerinde gerçekleştiren bilim insanları, insan kaval kemiğinde daha kalın kan damarlarına sahip benzer bir sistem keşfettiler. Ancak, işlevlerinin tam olarak belirlenebilmesi için daha fazla deney yapılması gerektiğini kaydettiler





Bu yeni buluşun, kemik iliğine enjekte edilen ilaçların tüm organizmaya nasıl yayıldığının açıklanmasına yardımcı olacağı ve iskeletin genel anatomisinin yapısı ve işlevinin yeniden gözden geçirilmesini gerektirebileceği belirtiliyor.



