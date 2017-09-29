Daha MTV'ye gelen zammın şokunu atlatmadan...

Vatandaş MTV'ye (Motorlu Taşıtlar Vergisi) yapılan yüzde 40'lık zamlara isyan ederken, Meclis'e sunulan yeni torba yasa tasarısının içinde hemen her kesimi ilgilendiren zamlar yer alıyor.







Yeni tasarıya göre ev sahipleri artık kira gelirlerinden yüzde 25 yerine yüzde 15 oranında götürü gider düşebilecek. Bu değişiklik, ev sahiplerinin Maliye'ye daha fazla vergi ödeyeceği, yani net kira kazançlarının düşeceği anlamına geliyor. Kira geliri düşen gayrimenkul sahipleri zararı telafi etmek için ev ya da dükkan kiralarına zam yapacak. Dolayısıyla bu vergi artışının faturası dar gelirli kiracılara çıkacak.





KASKO VE SİGORTAYA ZAM





Hükümet vatandaşa dokunmayacağı gerekçesiyle finans kesiminin ödeyeceği Kurumlar Vergisi oranını yüzde 20'den yüzde 22'ye çıkardı. Bu kesimin içerisinde sigorta şirketleri yer alıyor. Bu artışla, uzun zamandır kâr edemediklerinden yakınıp zam fırsatı kollayan sigorta şirketlerinin vergi yükü en az yüzde 10 arttı. Şirketler bu yükü müşterilerine yansıtacak. Bu durumda da ev ve arabaların zorunlu sigortalarından isteğe bağlı kasko ve sağlık sigortalarına kadar geniş bir kesim zam sağanağıyla karşılaşacak.





KREDİ FAİZLERİ ARTACAK







Sigortacılar gibi bankalar da finans kesimi içinde yer aldığı için aynı vergi yükü bankalara da geldi. Bankalar da yüzde 10'luk vergi artışını kendi müşterilerine yansıtacak.





Dolayısıyla kredi kullananların kredi faizi artacak, bankacılık işlemi yapanlar ilave maliyet ödemek zorunda kalacak. Hatta yükün bir kısmı mevduat müşterilerine yansıtılacak. Aynı şekilde döviz büroları da kendilerine gelen yükü döviz alıp satan müşterilerine yıkacak.





Halen cep telefonlarında yüzde 25, sabit telefonda yüzde 15 ve internette yüzde 5 uygulanan özel iletişim vergisi oranı yeni düzenlemeyle yüzde 7.5'te birleştirilecek. Tek orana geçilmesiyle cep ve ev telefonları üzerindeki vergi yükü azalacak, ancak internetin vergi yükü yüzde 50 civarında artacak. GSM sektöründe konuşmanın payı düşüyor, internetin ağırlığı artıyor. Dolayısıyla bu operasyondan Maliye kârlı çıkacak. Ayrıca diğer maddelerle GSM operatörlerine ilave vergi yükleri getirilecek. Sonuçta şirketler internet kullanımı ve telefon konuşma ücretlerine zam yapmak zorunda kalacak.





AYDINLATMA GİDERİ VATANDAŞA





Yeni düzenlemeyle ülke genelindeki park ve bahçe aydınlatmalarıyla trafik lambalarının aydınlatma giderleri artık bütçeden ödenmeyecek, yükü belediyeler karşılayacak. Belediyeler ya ışıl ışıl yanan parkları karartmak zorunda kalacak ya da vatandaştan aldığı hizmet bedellerine zam yapıp, zabıtaları aracılığıyla daha fazla ceza kesecek.





Sözcü