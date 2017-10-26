Samanyolu Haber /Gündem / Daha istifa etmeden 'Ankara'yı berbat etti' yazıları başladı /26 Ekim 2017 15:04

Daha istifa etmeden 'Ankara'yı berbat etti' yazıları başladı

Melih Gökçek daha istifa etmeden AKP'den hakkında yazılar gelmeye başladı. Erdoğan’ın eski metin yazarı ve AKP milletvekili Aydın Ünal, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’i ağır bir dille eleştirdi.

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Yeni Şafak yazarı da olan Aydın Ünal, Melih Gökçek’in ismini vermeden yerden yere vurdu. AKP'li Ünal, "plastik parkları, pavyon ışıklarıyla donatılan bulvarları, kentin çirkinleşen yüzünü" eleştirdi. 

AKP'li Aydın Ünal’ın "Ranttan başka bir şey göremezsiniz" başlıklı yazısında şöyle yazdı:

Ankara’nın en iyi, hem de 360 derece manzarasını Kale içindeki sur üzerinden seyredebilirsiniz. Oradan Ankara’ya baktığınızda, artık uçsuz bucaksız bir beton yığınından, gürültüden, tozdan, keşmekeşten, ranttan başka bir şey göremezsiniz.

94 yıl boyunca Ankara’nın her milimetrekaresi ranta tahvil edilmiştir. Her bir zerre toprak, ruhundan, kimliğinden, tarihinden koparılmış, vicdansızca yağmalanmıştır. Plastikten parklar, yeşilimsi orta refüjler, insanı, yayayı, çocuk, kadın, yaşlı ve hastaları dışlayan pavyon ışıklarıyla donatılmış bulvarlar, rastgele kurulmuş alt ve üst geçitler Ankara’nın çirkinleşen yüzünü maskelemeye yetmemiştir.

Toplu taşıma hiçbir dönemde sükunete, rahata ve feraha kavuşmamış, şehir, insan için de, otomobil için de kurgulanmamıştır. Keyfice değişen imar planları zengini daha zengin etmiş, zar zor başını bir çatı altına sokanı mağdur etmiş, iteledikçe itelemiştir. Adalet, en başta çirkinleşen bir şehirde çimentonun ve asfaltın altında ezilmiştir. Tarih muhafaza edilmemiş, muhafaza edilen ise modern restorasyonlarla çirkinleştirilmiştir. Ankara devasa bir oyun parkına dönüştürülmüş, tarih de oyun parkı içinde önemsiz bir detay olarak sergilenmiştir. Ankara’da, yapay ve zorlama Kemalist denemeler dışında ne kültür, ne sanat, ne edebiyat nefes bulamamıştır. Ankara kimseye ilham veremez hale gelmiştir.

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