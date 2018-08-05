Samanyolu Haber /Dünya / Daha da sıcak olacak: ‘Avrupa sıcaklık rekoru’ kırıldı /05 Ağustos 2018 00:27

Daha da sıcak olacak: ‘Avrupa sıcaklık rekoru’ kırıldı

Portekiz ve İspanya’da, 1977’de Yunanistan’da kaydedilen 48 derecelik ‘Avrupa sıcaklık rekoru’ sıcaklığın 50 dereceyi geçmesiyle kırıldı. Avrupa’nın bazı bölgelerinde sıcaklığın daha da artması bekleniyor.

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Türkiye’nin bu haftadan itibaren sıcak hava dalgası etkisine girmesi bekleniyor.


Avrupa’nın tarihinde görülmüş ve kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 48 derece ile Temmuz 1977’de Atina’da ölçülmüştü.

NTV’nin haberine göre, Meteoroloji uzmanları, İspanya ve Portekiz’in ‘Avrupa’da kaydedilmiş olan en yüksek hava sıcaklığı’ rekorunun kırıldığını açıkladı. Sıcaklıklar 50 dereceyi geçti.



Avrupa’nın bazı bölgelerinde sıcaklığın daha da artması bekleniyor. İspanya Ulusal hava servisi bugünü de kapsayan bir uyarı yayımlayarak sıcak hava dalgasının oldukça güçlü olacağını ve özellikle ülkenin güneybatısında etkili olacağını duyurdu.

Avrupa’nın hava uyarı kurumu Meteoalarm da Portekiz’in güneyi ve İspanya’nın Badajoz bölgesi için kırmızı alarm verdi. Yetkililer, bunun 2003’ten beri İber Yarımadası’nı etkisi altına alan en şiddetli sıcak hava dalgası olduğunu söyledi.


İspanya’nın güneydoğusundaki Murcia’da 40’lı yaşlarındaki bir işçinin kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından bugün de yine aynı bölgede kendi çiftliğinde tarımla uğraşan 78 yaşındaki bir emekli kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Portekiz’de geçen yıl 114 kişinin öldüğü tarihinin en ölümcül orman yangınlarının tekrarlanmaması için yetkililer alarm durumunda.

‘Klimalı dükkanda uyuyun’
Finlandiya’da genelde ağustos ayı sıcaklık ortalaması 19 santigrat derece civarında oluyordu. Ancak çok az evde klimanın bulunduğu ülkede termometreler bu hafta 30 santigrat dereceyi gördü. Başkent Helsinki’deki bir süpermarket zincirinin şubesi de cumartesi günü için 100 müşterisini klimalı dükkanda uyumaya davet etti.

İsviçre ordusu ise aşırı sıcaklar nedeniyle askerlere şort ve tişört giyme izni verdiğini duyurdu. İskandinavya’nın kuzeyinde birkaç gün önce rekor düzeyde sıcaklıklar kaydedilmişti. Tarihinin en sıcak temmuz ayını geçirmiş olan İsveç’te büyük çaplı orman yangınları yaşanmıştı.

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