Daha çok şirket batacak, insanlar işsiz kalacak ama kimse ses çıkartamayacak

Ekonomimizin kötüye gittiği bu günlerde TÜİK tarafından açıklanan işsizlik rakamlarını yorumlayan Sözcü yazarı Murat Muratoğlu işsizliği açıklayan kurumun Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a bağlandığını hatırlattı.







Ekonomik krizin etkileri, borçlarını yapılandırarak konkordato ilan eden firmalarla, düşen satış oranları ve temel tüketim ürünlerine gelen zamlarla kendini göstermeye başladı.





Ancak Sözcü Gazetesi yazarı Murat Muratoğlu’na göre çok daha kötüsü yolda.





‘Krizin bugüne kadar nesini gördük’ sorusunu yönelten Muratoğlu yanıtı yine kendisi verdi:





“Döviz kuru arttı, enflasyon zıpladı… Peki, görüp göreceğimiz bu kadar mı? Durun daha şirketler batacak, insanlar işsiz kalacak. Zira iflas etse bile öyle eskisi gibi kimse yazar kasa

falan fırlatamayacak. Susup içine atacak.”





Demokrasi gibi protestoların da geride kaldığını ifade eden Muratoğlu, üçüncü havalimanı inşaatında haksızlıkları dile getiren 543 işçinin gözaltına alındığını hatırlattı ve eylem yapmak isteyenlere şu uyarıda bulundu:





“Bugün bırak yazarkasa atmayı, laf atamazsın! Adamı olduğu yere yığarlar. Yazarkasa daha havadayken terörist ilan ederler. Yazarkasadan önce seni yere yapıştırırlar.





Bu konuda öyle de hızlılar. Bir şey atmayı aklından çıkar. Sana ortamda bile tweet atanlar aylarca, yıllarca hapis yatıyor.”





Yakında yüz binlerce kişinin işten çıkarılacağını dile getiren Muratoğlu, şirketlerin ya tedbir alacağını ya da batacağını belirtti ve ekledi:





“Tasarruf tedbiri ne sizce? Çıkarken elektrikleri kapatmak mı? Yoksa çay ikramını azaltmak mı? Hayır, çalışanı işten atarak masrafı kısmak!





Önceki gün işsizlik rakamları yüzde 10.2 olarak açıklandı. Neymiş? Her on kişiden sadece biri işsizmiş! İşsiz olup da iş aramadığı için işsiz sayılmayan sayısı ise 2.3 milyon kişiymiş. Bütün memleketi kendileri gibi tuzu kuru sandıklarından gayet normal bir rakam!





İşsizler ile aramayan işsizleri toplarsan aslında 5.6 milyon kişi işsiz… Yani

işsizlik yüzde 16'larda… Hani Türkiye'nin koalisyon hükümetlerinin ülkeyi

felaket yönettiği yıllar vardı ya işte o yıllardan biri olan 2000 yılında

işsizlik yüzde 6.5'te…”





Asgari ücretlinin yılın başında 425 dolar aldığını şimdi ise 246 dolara düştüğüne değinen Muratoğlu, her gün büyük bir şirketin iflas öncesi konkordato ilan ettiğini kaydetti ve yazısını, “Küçükler kimsenin haberi bile olmadan batıyor. İşsizlik her geçen gün artıyor. Bunlar öncü dalgalar. Maalesef daha büyüğü geliyor!” satırlarıyla bitirdi.