Da Vinci’nin Şifresi kitabını şifre sanıp cezaevine almadılar

Konuyu gündeme CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş getirdi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Cezaevlerinden o kadar çok şikayet geliyor ki; neye yetişeceğimizi şaşırdık" dedi. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerine her gün bir yenisi ekleniyor. Son ihlal haberi ise Silivri Cezaevi'nden geldi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, dünyaca ünlü yazar Dan Brown'ın "Da Vinci Şifresi" adlı kitabının Silivri Cezaevi'ne alınmadığını söyledi. Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu ailelerinin kendisine bilgi verdiğini aktaran Yarkadaş, "Dan Brown'ın kitabının cezaevine alınmaması, tamamen keyfi bir uygulama" tepkisini gösterdi. BirGün’e konuşan Barış Yarkadaş 'Bu uygulama adalette gelinen noktanın özetidir. Daha neler göreceğiz' yorumunda bulundu. Yarkadaş 'Bu uygulamalar keyfiliğin sonucudur. Keyfiliğe karşı adaleti hukuku esas almazsak daha garipleriyle de karşılaşabiliriz' dedi.

TUTUKLU YAKINLARINA SÖYLENMİŞ

Yarkadaş açıklamasının devamında şunları söyledi: "Silivri Cezaevi yönetimi, Da Vinci Şifresi adlı kitabı içeri alamayacaklarını söylemiş tutuklu ailesine... Sanırım kitapta şifre sözünü görünce huylandılar... Başka bir izahı yok çünkü... Yoksa, kitabı niye almasınlar? Sanırım bu sorunun cevabını Dan Brown Türkiye'ye gelerek çözebilir.. Çünkü olan biteni anlamak için Dan Brown gibi bir şifre çözücünün olaya el atması gerekiyor... Dan Brown, Inferno yani Cehennem kitabında, kahramanını İstanbul'a yollamıştı. Serinin yeni versiyonunu Silivri'den bile başlatabilir... Yeni kitabın adını da Silivri'nin Şifresi olarak koyabilir..."

"AKIL TUTULMASI ÖRNEĞİ"

Konuyu Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e bir soru önergesiyle sorduğunu da belirten Yarkadaş, sözlerine şöyle devam etti: "Adı geçen eser, Altın Kitap'tan çıktı. Cezaevi yönetimi 'Altın Kitap'tan çıkan eserleri içeri almıyoruz' demiş. Galiba Altın Kitap ile terör örgütü FETÖ'nün Altın Nesil'i arasında da hayali bağlar kurmuşlar... Tam anlamıyla bir akıl tutulması ve paranoya örneği... Sayın Abdülhamit Gül'ün bu sorunu çözeceğine inanıyorum. Yoksa iş hakikaten Dan Brown'luk bir meseleye dönüşmek üzere..."

Yarkadaş, cezaevindeki sorunların bunlarla sınırlı kalmadığını da belirterek, "Bazı koğuşlardaki el radyoları yönetim tarafından toplanmış ve hala geri verilmemiş. Bunların da iadesini istiyor tutuklular" dedi.

"SAÇ SAKAL TEBLİGATINI İPTAL EDİN"

Silivri Cezaevi'ndeki tutuklulara bir kaç gün önce bir tebligatın verildiğini de belirten Yarkadaş "Cezaevindeki kişilerin saç ve sakal şekillerinin toplumun geneline uyum sağlayacak şekilde düzenleneceği belirtilmiş. Bunları yapmayın; bu 12 Eylül artığı bir uygulamadır... AKP cezaevlerini laboratuar olarak kullanmaya çalışmasın" tepkisini gösterdi. Yarkadaş, Adalet Bakanı Gül'e çağrı yaptı ve "Çok sayıda hasta tutuklu ve hükümlüden şikayet mektubu geliyor. Bu sorunları ortadan kaldırmak için cezaevlerini yerinde görmeniz gerekiyor" dedi.