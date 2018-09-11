Samanyolu Haber /Gündem / D Vitamini eksikliği kansere götürebilir /11 Eylül 2018 08:32

D Vitamini eksikliği kansere götürebilir

Türkiye ve Dünya'da özellikle kadınlarda en büyük sağlık sıkıntısı D Vitamini eksikliği

SHABER3.COM

Son dönemde bilimsel çalışmalar, D vitamini eksikliğinin; tümör gelişimine(kolon-kalın bağırsak, prostat kanserleri), kalp-damar hastalıklarına, diyabete, enfeksiyonlarda eğilime ve de depresyona yol açtığını göstermektedir” diyen Okan Üniversitesi Hastanesi Romatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Gündoğdu, D vitamini eksikliğinde kas-iskelet ağrılarının da sık sık görülebileceğini söyledi. Ayrıca tıbbi yayınlarda D vitamininin,immün (bağışıklık) toleransta önemli rolü olduğu öne sürülmektedir.
Dolayısıyla D vitamini eksikliğinin; bağ dokusu hastalıklarına (sistemik lupuseritematoz, romatoidartritvb) yatkınlığı arttırdığı ve bu türden tanıları olan hastalarda eklem ağrılarını şiddetlendirdiği bildirilmektedir. D vitamini eksikliği, her yaş grubunda kaslarda güçsüzlüğe, kaslarda ve kemiklerde yaygın ağrıya neden olabilir. D vitamini kan düzeyinin düşük olması bebeklerde, çocuklarda raşitizme yol açar. Erişkinlerde ise özelikle omurga, pelvis, bacak kemiklerinde osteomalazi (kemiklerde yumuşama) ve osteoporoz (kemik erimesi) gelişimine sebep olabilir. 

Peki D Vitaminini Nasıl Alırız?

Haftada en az 3 kez 5-15 dakika boyunca direkt güneş ışığına kol ve bacakların ya da yüzün, kolların ve ellerin maruz kalması sağlanmalıdır. Bununla birlikte daha esmer tenli insanlar, güneş kremi kullananlar veya yaşlılar daha uzun süre güneş ışığına ihtiyaç duyabilirler. Yeni çalışmalarda yaşlılarda günlük D vitamini ihtiyacı 800 IU olarak bildirilmektedir. Özellikle romatoidartrit, lupus gibi sistemik-romatizmal hastalığı olanlarda ve bu nedenle kortizon kullananlarda D vitamini takviyesi daha önemlidir. 
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