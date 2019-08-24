Samanyolu Haber /Kültür / D&R Kitapçılarında 'sakınca kitap' avı /24 Ağustos 2019 15:51

D&R Kitapçılarında 'sakınca kitap' avı

Eski milletvekili ve yazar Hüseyin Aygün, D&R tarafından sansürlendiğini iddia etti. Aygün, "Demirören'e geçtikten sonra D&R içinde, Saray'a bağlı bir Sansür Kurulu oluşturulmuş. 'Sakıncalı isimler', 'sakıncalı kitaplar' depoya kaldırılıyormuş" dedi.

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D&R mağazalarının Turkuaz Grubu’na satışının ardından bazı kitapların raflardan kaldırıldığı iddia edildi. Eski CHP Tunceli Milletvekili yazar Hüseyin Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “D&R, benim Hatır’ı toplatmış. D&R mağazalarındaki 114 adet Hatır, depoya kaldırılmış” ifadelerini kullandı.
 
D&R ile ilgili tartışma yaratacak bir iddiada bulunan Aygün, “Demirören’e geçtikten sonra D&R içinde, Saray’a bağlı bir Sansür Kurulu oluşturulmuş. ‘Sakıncalı isimler’, ‘sakıncalı kitaplar’ depoya kaldırılıyormuş. Bu yasaktan yalnızca onur duyarım”diye yazdı. 

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