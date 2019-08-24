D&R Kitapçılarında 'sakınca kitap' avı

D&R mağazalarının Turkuaz Grubu’na satışının ardından bazı kitapların raflardan kaldırıldığı iddia edildi. Eski CHP Tunceli Milletvekili yazar Hüseyin Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “D&R, benim Hatır’ı toplatmış. D&R mağazalarındaki 114 adet Hatır, depoya kaldırılmış” ifadelerini kullandı.

D&R ile ilgili tartışma yaratacak bir iddiada bulunan Aygün, “Demirören’e geçtikten sonra D&R içinde, Saray’a bağlı bir Sansür Kurulu oluşturulmuş. ‘Sakıncalı isimler’, ‘sakıncalı kitaplar’ depoya kaldırılıyormuş. Bu yasaktan yalnızca onur duyarım”diye yazdı.



