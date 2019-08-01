Cüneyt Arat’tan cezaevindeki engellilere yönelik ihlallerin sonlandırılması için imza kampanyası









Arat’ın Change.org sitesinden başlattığı kampanyada ayrıca “Haklarında işlem başlatılan bir çok engelli, soruşturma veya koğuşturma esnasında serbest bırakıldılar. Haklarında verilen hükümler onandığı taktirde tutuklanacaklar. Lütfen imzalayıp paylaşın.” talebinde de bulundu.









Arat imza kampanyasında yüzde 90 ağır engelli olmasına rağmen 1 kişi olarak 2 yıl süre ile ceza evlerinde bulunup çeşitli hak ihlallerine maruz kaldığını anlattı.





Arat o hak ihlallerini ve yaşadığı mağduriyetleri sıraladı

“Barındırıldığım koğuşlarda Alafranga tuvalet bulunmaması nedeniyle 4-5 günde bir lavaboya gidebiliyordum.





Cezaevlerinde büyük tırnak makası kullanmama izin verilmemesi nedeniyle canımı acıtıyor etimi kanatıyordum.





Cezaevlerinde küçük şarjlı traş makinesi kullanmama izin verilmediği için kişisel bakımımı ve temizliğimi güçlükle yapmaktaydım.





Cezaevlerinde taleplerime rağmen kabartma yazılı kitapların temin edilmemesi nedeniyle okuma hakkımı kullanamamaktaydım.





Fotoğraflar aracılığıyla ailem ile hasret gideremediğimden dolayı açık, kapalı ve telefonla görüşme sürelerim taleplerime rağmen reddedilmekteydi.





Cezaevlerinin özel tv kanallarında sesli betimlemeli filmlerin yayınlanmaması nedeniyle vakit geçirememekteydim.





Ağır görme engelime rağmen sevk ve nakil esnalarında ellerime kelepçe takılmaktaydı.





Cezaevlerinde sesli kol saatimin şahsıma verilmemesi nedeniyle geceyle gündüzü ayırt edemediğim gibi düzenli plan ve programlar da yapamamaktaydım.





Gazetecilik faaliyetlerinde bulunmam nedeniyle bir çok engelli de şahsıma ulaşarak yaşadıkları hak ihlallerini anlattılar.”





Sizlerden destek, Adalet Bakanlığı yetkililerinden ise çözüm bekliyorum.”





‘Önerdiğim çözümler aşağıdadır’

“Yaşamlarını yalnız başlarına idame ettiremeyen engelliler, tahliye ettirilerek aldıkları ceza ertelensin.





İddianameler, Mütalalar, Mahkeme kararları ve Zabıtlar braille alfabesiyle bastırılarak görme engellilere tebliğ edilsin.





Ceza evlerinin kanallarında görme engelliler için sesli, işitme engelliler için işaret dili betimlemeli filmler yayınlansın.





Ceza evlerinde görev yapan kişilere zorunlu olarak işaret dili eğitimi verilsin.





Görme engellilerin istifade edebilmeleri adına kurum kütüphanelerine kabartma yazılı kitaplar konulsun.





Ceza evlerinde bulunan görme engellilerin büyük tırnak makası, şarjlı traş makinesi, okuma yazma araçları, sesli kol saati ve ses kayıt cihazı kullanmalarına izin verilsin.





İnfaz kanunu kitabı kabartma yazıyla bastırılarak ceza evlerinde bulunan görme engellilere verilsin.





Ceza evlerinin koğuşlarında bulunan 2 tuvaletin birine Alafranga yaptırılsın.





Fotoğraflar aracılığıyla hasret gideremeyen engellilerin ceza evlerindeki açık, kapalı ve telefon görüş süreleri arttırılsın.





Ceza evlerinde bulunan bedensel engelliler, suç veya suçlama gurubundaki kişilerle tek katlı koğuşa konulsunlar.





Ceza evlerinde bulunan bedensel engellilerin, tekerlekli veya akülü araçlarıyla dolaşabilecekleri alanlar açılsın.





Engellilerin hakları için lüften bu kampanyayı imzalayıp paylaşın”