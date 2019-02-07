Samanyolu Haber /Gündem / Cumhur'un küçük ortağından Türkiye'deki kaçak Ermenileri sürelim teklifi /07 Şubat 2019 23:24

Cumhur'un küçük ortağından Türkiye'deki kaçak Ermenileri sürelim teklifi

BBP lideri Mustafa Destici, Türkiye'ye çalışmak için gelen Ermenilerin sınır dışı edilmesini isteyerek, "Ermenistan'dan kaçak olarak ülkemize gelip karnını doyuran 100 bin Ermeni var. Ben diyorum ki bunları sınır dışı edelim" ifadesini kullandı.

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Cumhur İttifakı içinde yer alan BBP’nin lideri Mustafa Destici, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 24 Nisan’ı ‘Ermeni Soykırımını Anma Günü’ ilan etmesine karşılık, “Ermenistan’dan kaçak olarak ülkemize gelip karnını doyuran 100 bin Ermeni var. Ben diyorum ki bunları sınır dışı edelim” ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, partisinin Eskişehir’in Sivrihisar Belediye Başkan adayı Mehmet Çini’nin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un açıklaması hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Agos‘un aktardığına göre, Fransa’nın soykırımcı aramasına gerek olmadığını söyleyen Destici, “Aynaya bakın. O aynada kendinizi görürsünüz. Fildişi Sahilleri’nde kendinizi görürsünüz. Nijer’de, Fas’ta, Tunus’ta, Cezayir’de kendinizi görürsünüz. Bu Müslüman Türk milleti tarihin hiçbir döneminde asla hiçbir millete ne soykırım ne de katliam yapmıştır. İslam inancımız bunu reddeder ama sizin tarihiniz soykırımlarla dolu” ifadelerini kullandı.

Destici “Bugün Ermenistan’dan kaçak olarak ülkemize gelip karnını doyuran 100 bin Ermeni var. Ben diyorum ki bunları sınır dışı edelim. Bunlar bir taraftan Türkiye aleyhine lobi gerçekleştiriyor, bir taraftan da biz bunları besliyoruz. CHP zihniyetinde olanlar ya da siyonist emperyalistlerin Türkiye’deki maşaları hep Suriyeli mültecileri gündeme getiriyorlar ama Ermeni kaçaklarını hiç gündeme getirmiyorlar. Getirmezler çünkü akrabaları onlar. Bizler her şeyin bilincindeyiz” diye konuştu.

Dönemin Başbakanı Erdoğan da 2010 yılında Avrupa’da gündeme gelen Ermeni tasarılarına karşılık olarak Türkiye’de Ermenistanlıları sınırdışı edebilecekleri tehdidinde bulunmuştu.
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