Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet yazarından Can Paker'e "Soros'un fedaisi" suçlaması /25 Şubat 2019 18:38

Cumhuriyet yazarından Can Paker'e "Soros'un fedaisi" suçlaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Osman Kavala'nın George Soros ile irtibatlı olduğu iddiasına Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu itiraz etti. Terkoğlu, "Can Paker, Soros ile Kavala'dan daha fazla yakın." dedi.

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Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) ve Açık Toplum Vakfı’nda bir dönem başkanlık yapan Can Paker ünlü spekülatör George Soros'un "sağ kolu" olmakla itham edildi. 

Barış Terkoğlu, Cumhuriyet gazetesinin bugünkü nüshasında yayımlanan makalesinde Paker için "Soros'un fedaisi" nitelemesi yaptı. Terkoğlu, Paker'in cezaevine girdikten 16 ay sonra iddianamesi hazırlanan Osman Kavala'dan daha fazla Soros'a yakın olduğunu iddia etti. 

"SOROS, PAKER'İN EVİNDE AĞIRLANIYOR"

Paker'in kendi hatıralarına yer verdiği "Geriye Bakmak Yok" isimli kitabından bazı bölümleri iktibas eden Terkoğlu, "Paker, Soros’la daha bir içli dışlı." ifadelerini kullandı. Terkoğlu, "Soros, Türkiye’ye geldiğinde Paker’in evinde ağırlanıyor. Paker, Soros’un doğum gününde, dünyanın öbür ucundan kalkıp giden özel davetlilerden oluyor. Hatta kitaptan aktararak şunu söyleyeyim, Paker Soros’u Türkiye’ye taşıyan adam. Paker’in, Türkiye’de Soros’un fedailiğini yaptığını söyleyebilirim." dedi.

ERDOĞAN, KAVALA'YI SOROSÇU İLAN ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 482 gündür cezaevinde olan, iddianamesi 16 ay sonra hazırlanan ve 2013 yılı mayıs-haziran aylarında patlak veren Gezi protestolarını organize etmekle suçlanan Osman Kavala'yı "Türkiye'nin Soros'u" diye nitelemişti. 

Hükümete yakın medya kuruluşları da Gezi Parkı iddianamesinde Osman Kavala dahil 16 kişiye müebbet hapis talebini “Sorosçulara ağır müebbet” başlıklı haberle duyurmuştu.

MEHMET BARLAS'IN KAYINBİRADERİ

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Terkoğlu'nun yazısının Twitter'dan paylaşarak, "Barış Terkoğlu, "Soros'un fedaisini" yazmış. Bu kişi kim mi? Mehmet Barlas'ın kayınçosu, Canan Barlas'ın biraderi, Cemil'in dayısı..." diye yazdı. 

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