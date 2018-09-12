Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet'in Eski ve Yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok /12 Eylül 2018 12:59

Cumhuriyet'in Eski ve Yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Zaman Gazetesi’nin son Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yönetim değişikliği ile ilgili 'Yeni yönetimin cemaatle ilgili düşüncesinin eski yönetim ile pek bir farkı olmadığını kavganın başka meselelerden çıktığını söyledi

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Erkam Tufan Aytav’ın Youtube kanalındaki 30 dakika programının konuğu, AKP iktidarının 2016’ın Mart ayında el koyduğu Zaman Gazetesi’nin son Genel Yayın Yönetmeni Abdülhamit Bilici oldu. Programda geçtiğimiz Cuma günü vakıf yönetimindeki değişiklikten sonra el değiştiren Cumhuriyet Gazetesi masaya yatırıldı.

Programda Bilici, “Cumhuriyet gazetesi nasıl el değiştirdi? Erdoğan-Perinçek operasyonun neresinde? Cem Küçük, H.Gülerce Latif Erdoğan gibi tetikçi-itirafçılar operasyonda ne rol üstlendi? Cumhuriyete yapılan dizayn, CHP’ye de sıçrar mı?” sorularının cevabı verildi.
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Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

Eski ve yeni yönetiminin cemaate bakışında fark yok

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