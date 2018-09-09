Cumhuriyet gazetesinde istifalar devam ediyor









Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticilerinin hapsedildiği davada iddia makamının tanıklarından olan Alev Coşkun’un, cuma günü yapılan toplantıda Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilmesinin ardından Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği’ne Murat Sabuncu'nun yerine, Haber Koordinatörü Aykut Küçükkaya getirildi. Gazetenin yayın kurulunda da değişiklikler oldu.





Bu gelişmelerin ardından ilk olarak Yazı İşleri Müdürleri Bülent Özdoğan ve Faruk Eren görevden alındı.





Gazete yazarları arasındaki ilk istifa Aydın Aydıntaşbaş’tan geldi. Aydıntaşbaş istifa kararını dün "Cumhuriyet'teki dostların mağduriyeti ve verdiği demokrasi mücadelesi, altın harflerle tarihe geçmiştir. Ben de bundan sonra yazmamaya karar verdim" sözleriyle açıkladı.





Aydın Engin: Buraya kadarmış

Gazetenin İlhan Selçuk dönemindeki yazı işleri müdürlerinden olan Aydın Engin’in de bugün yazdığı bir yazı ile istifa etti. Engin, yazısında "Cumhuriyet de benim için buraya kadarmış” ifadesini kullandı.





Çiğdem Toker: Hoşça kalın

Gazetenin deneyimli ekonomi yazarlarından Çiğdem Toker de bugün yazdığı “Hoşça kalın” başlıklı yazısıyla istifa ettiğini duyurdu. Toker, veda yazısında "Yönetim değişikliğinin ardından ‘Atatürk’ün Cumhuriyet’i' başlığını taşıyan dünkü açıklamanın, her duruşmasını izlemeye çalıştığım ağır ceza yargılamasında, Cumhuriyet davası iddianamesindeki çizgi değişikliği suçlamasını hatırlatması üzüntümün nedenlerinden biri” dedi.





Hakan Kara: Kalmam mümkün değil

Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyon sonrası 9 ay tutuklu kalan yazarlardan Hakan Kara da artık gazete kalmasının mümkün olmadığını söylerken “Ama gazeteyi almaktan asla vazgeçmeyin” ifadesiyle istifa ettiğini köşesinden duyurdu.





Orhan Bursalı: İstifalar gözden geçirilmeli

Cumhuriyet yazarlarından Orhan Bursalı da bugün yazdığı köşe yazısında köşe komşusu Tayfun Atay'ın da istifa edeceğini belirtti. Bursalı, hem Toker hem de Atay'a 'kararlarını gözden geçirme' çağrısı yaptı.





Kimler ayrılmıştı?

Yönetim değişikli sonrasında gazetenin Cumartesi eki yayın yönetmeni Zeynep Miraç Özkartal Taner de istifa kararı verdiğini açıklamıştı. Miraç kişisel Twitter hesabından, "Cumhuriyet gazetesindeki yönetim değişikliği sonucunda 'gördüğüm lüzum üzerine' Cumartesi eki yayın yönetmenliği görevimden ayrıldım. Bana bu fırsatı veren Murat Sabuncu ile Aydın Engin'e ve 19 hafta beraber çalıştığım bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim" diye yazmıştı.





Yönetim değişikliğinden sonraki ilk yazı günü çarşamba olan Özgür Mumcu’nun, henüz resmi bir istifa kararı bildirmediği, babası Uğur Mumcu’nun en yakın arkadaşlarından olan Ali Sirmen’in Cumhuriyet Vakfı Başkan Yardımcısı olmasını da dikkate alarak durum değerlendirmesi yaptığı öğrenilmişti.





Gazete yazarlarından Prof. Dr. Ahmet İnsel'in dün (8 Eylül 2018) yayımlanacak yazısını önceki gazeteye gönderdiği, ancak yeni yönetimin yazıyı yayına koymadığı öğrenilmişti. Cuma gününe kadar Cumhuriyet Vakfı Başkanı olan Orhan Erinç ile yazısının yayımlanmadığı konuşulan Prof. Ahmet İnsel de gazeteyle yolları ayrılacak isimler arasında sayılıyor.





Cumhuriyet davasında yargılanan isimlerden karikatürist Musa Kart’ın da gazeteden ayrıldığı iddia edilmiş ancak bu bilgi henüz teyit edilememişti.





Cuma günü yayımlanan yazısında, Alev Coşkun ve ekibini kastederek, kendisinin de yargılandığı Cumhuriyet davasında asıl hükmün “Cumhuriyet’in kapısına dayananlar” tarafından verildiğini, “Belki de sondan bir önceki yazısını yazdığını” vurgulayan Okur Temsilcisi Güray Öz’ün de istifa hazırlığında olduğu konuşuluyordu.





Ayrıca Murat Sabuncu’nun “Karanlığa karşı yaşasın Cumhuriyet” başlıklı veda yazısı gazetenin internet sitesine konmamıştı.