Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet Gazetesi davası'nda kararlar onandı, yeniden cezaevine girecekler /19 Şubat 2019 10:29

Cumhuriyet Gazetesi davası'nda kararlar onandı, yeniden cezaevine girecekler

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf), Cumhuriyet gazetesi davasında verilen cezaları onadı. Karar uyarınca dosyaları istinaf incelemesine tabii tutulan isimlerin, kalan cezaları için tekrar cezaevine girmeleri gerekecek.

SHABER3.COM

T24'te yer alan habere göre Cumhuriyet davası kapsamında beş yıla kadar verilen cezaların itiraz incelemesini yapan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen mahkumiyet kararlarını onadı. Karar uyarınca dosyaları istinaf incelemesine tabii tutulan isimlerin, kalan cezalar için tekrar cezaevine girmeleri gerekecek.
Davada tutuklu olarak yargılanan ve beş yıla kadar çeşitli sürelerle hapis cezası alan Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku, Emre İper, Hakan Kara ve Kadri Gürsel'in dosyaları istinaf mahkemesinde karara bağlandı.

Kadri Gürsel ve Bülent Utku'nun hapis yattığı sürenin göz önünde bulundurulduğu karara göre tekrar cezaevine girecek isimler şöyle:

Musa Kart: 1 yıl 16 gün
Mustafa Kemal Güngör: 1 yıl 16 gün
Emre İper: 3 yıl 1 ay 15 gün
Hakan Kara: 1 yıl 16 gün
 
Cumhuriyet gazetesi davasında beş yılın üzerinde ağır hapis cezası alan isimlerin temyiz incelemesi ise Yargıtay'da yapılıyor. Temyiz dosyası yargıtayda süren isimler şöyle: Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Aydın Engin ve Ahmet Şık
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cumhuriyet Gazetesi davası'nda kararlar onandı, yeniden... Sonraki Haber >>

'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'

'Af edersin 16 yıl sonra hıyar kuyruğuna mı geçecekti bu millet'

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Polisin gözaltına alırken taciz ettiği öğrenci konuştu

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

Hocafendi'nin haftalık Bamteli sohbeti yayınlandı: Sonsuz Hamd olsun

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

CHP'den AKP'ye geçen Başkan: Baş tacısınız reisim, ellerinizden öpmeye gelmek istiyorum

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'

'Bana bak... Siz keyif çaylarını dağıtıyor musunuz?'

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Romanya Parlamentosu'ndan: Çalmayı Erdoğan'dan öğrendiniz

Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü

Erdoğan'ın Putin'e 'Bu araç zırhlı mı' sorusu güldürdü

Can Dündar'a Almanya'da sözlü taciz

Can Dündar'a Almanya'da sözlü taciz

''Üç buçuğa aldığını iki liraya satan Devlet garibanın ekmeğiyle oynuyor''

''Üç buçuğa aldığını iki liraya satan Devlet garibanın ekmeğiyle oynuyor''

Eşi kaçırılan Selda Ugan: Çok endişeliyiz, yetkililer lütfen bilgi versin

Eşi kaçırılan Selda Ugan: Çok endişeliyiz, yetkililer lütfen bilgi versin
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:18:07