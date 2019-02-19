Cumhuriyet Gazetesi davası'nda kararlar onandı, yeniden cezaevine girecekler

T24'te yer alan habere göre Cumhuriyet davası kapsamında beş yıla kadar verilen cezaların itiraz incelemesini yapan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen mahkumiyet kararlarını onadı. Karar uyarınca dosyaları istinaf incelemesine tabii tutulan isimlerin, kalan cezalar için tekrar cezaevine girmeleri gerekecek.



Davada tutuklu olarak yargılanan ve beş yıla kadar çeşitli sürelerle hapis cezası alan Musa Kart, Mustafa Kemal Güngör, Bülent Utku, Emre İper, Hakan Kara ve Kadri Gürsel'in dosyaları istinaf mahkemesinde karara bağlandı.





Kadri Gürsel ve Bülent Utku'nun hapis yattığı sürenin göz önünde bulundurulduğu karara göre tekrar cezaevine girecek isimler şöyle:





Musa Kart: 1 yıl 16 gün

Mustafa Kemal Güngör: 1 yıl 16 gün

Emre İper: 3 yıl 1 ay 15 gün

Hakan Kara: 1 yıl 16 gün

Cumhuriyet gazetesi davasında beş yılın üzerinde ağır hapis cezası alan isimlerin temyiz incelemesi ise Yargıtay'da yapılıyor. Temyiz dosyası yargıtayda süren isimler şöyle: Hikmet Çetinkaya, Orhan Erinç, Akın Atalay, Murat Sabuncu, Aydın Engin ve Ahmet Şık