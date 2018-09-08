Cumhuriyet gazetesi 5 yazarı ayrıldı

Cumhuriyet Vakfı'ndaki yönetim değişikliğinin ardından bugün yeni künyesiyle yayınına devam eden Cumhuriyet'te işten çıkarmalar ve istifalar başladı. Dün Yazı İşleri Müdürleri Faruk Eren ve Bülent Özdoğan görevden alınmıştı, yayın yönetmenliği görevini sürdüren Murat Sabuncu'nun da bugün işine son verildi.





Artigercek.com'un haberine göre yönetim değişikliğiyle birlikte işten çıkarmaların yaşandığı gazeteden istifa haberleri de geliyor. Karikatürist Musa Kart, köşe yazarları Özgür Mumcu, Tayfun Atay, Aslı Aydıntaşbaş ve Bağış Erten'in istifa ettiği gelen haberler arasında. Cumhuriyet'in Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün de istifa etmeye hazırlandığı iddia ediliyor





NE OLMUŞTU?





Cumhuriyet Vakfı üyeleri ve gazete yazarlarının tutuklanmasına ve toplam 81 yıl 45 gün hapis cezası almalarına yol açan davada, savcılık makamına dayanak olan Alev Coşkun ve ekibi dün yapılan seçimle yeniden iş başı yapmıştı. Yeni yönetimin ilk icraatı 17 ay cezaevinde kalan Murat Sabuncu'nun yerine Aykut Küçükkaya'yı getirmek olmuştu.