Cumhuriyet davasında tahliye yok

Davanın temmuz ayındaki ilk duruşmasında bir hafta boyu yazar ve yöneticiler savunma yapmış, yedi isim tahliye edilirken, dört ismin tutukluluğunun devamına karar verilmişti. Muhasebeci Emre İper’in dosyası da diğer Cumhuriyet’çilerin dosyasıyla birleştirilmişti.









Tutuklu genel yayın yönetmeni Murat Sabuncu, yayın danışmanı Kadri Gürsel, muhabir Ahmet Şık, Cumhuriyet Vakfı İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve muhasebe servisi çalışanı Emre İper bugün hakim karşısına çıktı.





Çalışanların ve avukatların savunmaları tamamlandı. Savcı Hacı Hasan Bölükbaşı, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.





Zulme devam…





Mahkeme, tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.





Gürsel hakkındaki karar oyçokluğuyla, diğer isimler hakkında kararlar da oybirliğiyle alındı.





İlan edilenden neredeyse bir saat geç başlayan mahkeme, Emre İper’le ilgili kısıtlılığı kaldırdı. Mahkeme, incelenmemiş dijital delillerin incelenmesine, Can Dündar’la İlhan Tanır’ın yakalanmasının beklenmesine hükmetti.





Mahkeme başkanı, heyetten bir hakimin Kadri Gürsel için muhalefet şerhi düştüğünü belirterek “Diğer üç tanık dinlendikten sonra tutuklulukla ilgili daha sağlıklı karar vereceğiz” dedi.





Gelecek duruşma 25 Eylül’de saat 15.30’da Çağlayan adliyesinde.