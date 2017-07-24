Samanyolu Haber /Gündem / Cumhuriyet davası başlıyor /24 Temmuz 2017 09:46

Cumhuriyet davası başlıyor

Cumhuriyet gazetesinin yazar ve avukatlarının da aralarında bulunduğu 19 kişinin yargılanmasına bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde başlanıyor.

Cumhuriyet davası başlıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci ve Cumhuriyet Savcısı Yasemin Baba tarafından hazırlanan iddianame, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 Nisan'da kabul edildi. İddianamenin bir numaralı şüphelisi, Cumhuriyet eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar. İddianamede, Bylock raporları, Vakıflar Genel Müdürlüğü teftiş raporları ile Mali Suçları Araştırma Kurulıu (MASAK) raporlarının yanı sıra, Cumhuriyet gazetesinde çıkan haberler, köşe yazıları ve tutuklu bulunan kişilerin sosyal medya paylaşımları delil olarak bulunuyor.
"Terör örgütleri sevimli gösterildi” iddiası
İddianamede, Cumhuriyet gazetesinin kendisini bir "fikir gazetesi” olarak tanımlamasına rağmen kuruluş felsefesinin aksi yönünde değişime uğradığı, gazetenin "yıkıcı ve bölücü manipülasyonlara yönelik haberler” yaptığı, terör örgütlerini "sevimli ve meşru” gösterdiği, Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası terör örgütleri ile irtibatlandırdığı, gazetenin "adeta terör örgütleri tarafından ‘ele geçirildiği” yönündeki okur şikayetleri ile ulusal basında yer alan iddiaların soruşturma başlatmak için "yeterli şüphe” oluşturduğu dile getiriliyor.
Savcılığın iddiaları arasında, Cumhuriyet gazetesine "silahlı terör örgütü FETÖ/PDY tarafından özellikle 2013 yılından itibaren adeta el konulduğu” ve Can Dündar'ın gazetenin başına geçmesi ile birlikte gazetenin yayın politikası değişikliğine gittiği de var. Ancak iddianamenin ilerleyen bölümlerinde, "Atatürk İlkelerinin savunuculuğunu yapmış bir gazetenin, son birkaç yıldır Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etmeye amaçlayan silahlı terör örgütlerinin amaçlarına aracı olmasının yayın politikasının değişikliği ile açıklanması mümkün değildir” de deniliyor.
"İç kargaşa çıkartmaya yönelik haberler”
Cumhuriyet iddianamesinde, "Gazete bu dönemde adeta FETÖ/PDY, PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin savunucusu ve kollayıcısı olmuştur. 2013 sonrasında Türkiye'ye yapılan uluslararası açık ve örtülü operasyonlarda aktif rol alan gazete, basın özgürlüğü ve evrensel hukukun sağladığı ağır eleştiri içeren haber ve yorum yapma hakkının çok ötesinde geçmiştir” denilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hedef tahtası haline getirildiği” ve gazete tarafından algı operasyonu başlatıldığı savunuluyor. Ayrıca, gazetede yayımlanan haberlerin "iç kargaşa çıkartma” ve "ülkeyi yönetilemez hale getirmeye” yönelik olduğu da iddia ediliyor.
Tirajdaki düşüş delil oldu
İddianameye, gazetede yayımlanan haber ve yayın politikası değişikliğinin haricinde tirajlardaki düşüş de konu oldu. İddialar arasında, Basın İlan Kurumu'ndan alınan rakamlara göre gazete tirajındaki düşüşün 2013'ten sonra daha belirgin hale geldiği belirtilerek, "Tirajdaki günlük ve aylık düşüşler göz önüne alındığında; okuyucunun Cumhuriyet Gazetesinin yayın politikasında meydana gelen radikal değişikliğe yönelik tepkisini açıkça ortaya koyduğu görülmektedir” ifadesi de bulunuyor.
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