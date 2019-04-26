Cumhuriyet çalışanları yeniden cezaevinde

Cumhuriyet Gazetesi eski çalışanları için yeniden cezaevi süreci başladı. Cumhuriyet Davası'nda "örgüte yardım" iddiasıyla verilen beş yıldan az hapis cezaları onanan gazetenin eski çalışanları Musa Kart, Güray Öz, Mustafa Kemal Güngör, Hakan Kara, Önder Çelik ve Emre İper istinaf mahkemesinin kesinleşme kararı üzerine akşam saatlerinde cezaevine girdi.





Çalışanlar infaz için kendileri Kocaeli Adliyesi'ne gitti. Savcılık işlemleri öncesi adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada kararın tüm gazetecilere verilen bir gözdağı olduğu vurgulandı.





Cumhuriyet gazetesi davası avukatlarından Avukat Tora Pekin, Cumhuriyet davasının önemli bir dönemece girdiğini belirtti. "Altı arkadaşımız bize göre son derece haksız, hukuka aykırı, suç olmayan bir suçtan dolayı aldıkları cezayı çekmek için kendileri geldiler, teslim oldular. Sadece onların bireysel durumunu ilgilendiren bir dosya değil bu" diyen Pekin, dosyanın tüm Türkiye'yi, basın özgürlüğünü ve kamunun haber alma hakkını ilgilendirdiğine dikkat çekti.





Avukat Pekin, "Bu süreç bütün gazetecilere bir gözdağı. İnsanların habere ulaşması için bir engel oluşturuyor" diye konuştu.





Bir haksızlığa dikkat çekmek istediğini söyleyen Pekin şöyle devam etti: "Aynı dosya Yargıtay'da. Yargıtay'ın iş yükü fazla olmasın diye dendi ki 5 yıldan az olan cezalar kesin olsun. Ama bu dosya zaten gidiyor Yargıtay'a. İnceleyecek ve bize göre bozması gerekir. Bozması için onlarca değil tonlarca sebep var. Bundan bugün içeri giren arkadaşlarımız da yararlanacak. Öyle olduğu için yasada çok bariz bir haksızlık var. İnfazın durdurulması gerektiğini düşünüyoruz. Esas olan özgürlüktür. Hem basın özgürlüğü hem kişi özgürlüğü. Bugün ikisi de perişan edildi."





Karara göre Güray Öz, Önder Çelik, Musa Kart, Hakan Kara ve Mustafa Kemal Güngör 1 yıl 23 gün, Emre İper 7 ay 14 gün, Bülent Utku 1 yıl 7 ay 20 gün cezaevinde kalacak. Kadri Gürsel'in ise tutuklu olduğu süre göz önünde bulundurulduğunda cezaevinde kalması gerekmiyor.





"Birkaç gündür iyi kalpli ve duyarlı insanlar yaşadıklarımızı özetliyor"







