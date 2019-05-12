Cumhur'da 'pastırma' kavgası

Kastamonu'da yerel seçimleri kazanan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu. AKP'li belediye başkanı Tahsin Babaş'tan görevi devralan MHP’li Galip Vidinlioğlu, belediyenin geçmişten kalan 78 milyon 490 bin 859 TL borcu olduğunu açıkladı. Yeni yönetim faturaları incelerken 100 bin liralık pastırma faturası da buldu.







Vidinlioğlu “Bütçenin yüzde 40'ı ilk üç ayda önceki yönetimce kullanılmış ve 34 adet ihale de yapılarak, belediye 24 milyon 439 bin TL taahhüt altına sokulmuş. Toplanacak gelirlerden geriye 38 milyon TL kalıyor. Bu miktar personel giderlerini bile karşılamaya yetmez” dedi.





CUMHUR'UN HATIRI İÇİN





Belediyenin borçlarıyla ilgili flaş bir açıklama da MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın'dan geldi. Aydın, AKP'li belediye döneminde 100 bin TL'lik pastırma yenildiğini açıkladı.





“Biz Cumhur İttifakı'nın her zerresine uyduk ve uyacağız. Liderlerimizin talimatları ile yerel siyasetimizi şekillendireceğiz” diyen Aydın, “Kastamonu Belediyesinde 100 bin TL'lik pastırma yemişler, nerede yediniz o pastırmaları? Biz, Cumhur İttifakı hatırına birçok şeyi görmezden geliyoruz. Biz, Cumhur İttifakı hatırına birçok şeyi görmezden geliyoruz” açıklaması yaptı.