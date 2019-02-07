Cumhurbaşkanlığı zorunlu olarak yalanladı, TFF kayıtları anında sildi

Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kurulduğu haberlerine ilgili açıklama geldi.





Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.





Söz konusu kulübün kuruluşu ve kayıtları dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer almıştı.





Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması sonrası kaydın silinmesi dikkat çekti.





,Fisktürü Bile Belli Olmuştu





2. Amatör Küme'de yer alacağı belirtilen Cumhurbaşkanlığı Spor'un fikstürü Ankara'da çekilen kura ile belli bile olmuştu. Söz konusu kulüp, ilk hafta mücadelesinde Ankara Performansspor ile karşılaşacaktı.





Cumhurbaşkanlığı Spor'un yer aldığı 2. Amatör Küme 4. Grup'da oluşan grup:





Ankara Adaletspor





Ankara Performansspor





Balgatspor





Cumhurbaşkanlığı





Onbir Çelikspor





T.A.İ. Spor





TED Ankara Kolejliler





Grubun ise ilk hafta fikstürü ise şu şekildeydi:





Onbir Çelikspor - Balgatspor





Cumhurbaşkanlığı Spor - Ankara Performansspor





TED Ankara Kolejliler - T.A.İ. Spor