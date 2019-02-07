Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanlığı zorunlu olarak yalanladı, TFF kayıtları anında sildi /07 Şubat 2019 13:46

Cumhurbaşkanlığı zorunlu olarak yalanladı, TFF kayıtları anında sildi

Dün gündeme gelen ve TFF'nin resmi sitesinde de yer alan Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı'ndan yalanlama geldi, TFF'deki kulüp kaydı anında silindi.

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Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü kurulduğu haberlerine ilgili açıklama geldi.

Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığı Spor Kulübü" adıyla bir kulübün kurulduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu kulübün kuruluşu ve kayıtları dün Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinde yer almıştı.

Cumhurbaşkanlığı'nın açıklaması sonrası kaydın silinmesi dikkat çekti.

,Fisktürü Bile Belli Olmuştu

2. Amatör Küme'de yer alacağı belirtilen Cumhurbaşkanlığı Spor'un fikstürü Ankara'da çekilen kura ile belli bile olmuştu. Söz konusu kulüp, ilk hafta mücadelesinde Ankara Performansspor ile karşılaşacaktı.

Cumhurbaşkanlığı Spor'un yer aldığı 2. Amatör Küme 4. Grup'da oluşan grup:

Ankara Adaletspor

Ankara Performansspor

Balgatspor

Cumhurbaşkanlığı

Onbir Çelikspor

T.A.İ. Spor

TED Ankara Kolejliler

Grubun ise ilk hafta fikstürü ise şu şekildeydi:

Onbir Çelikspor - Balgatspor

Cumhurbaşkanlığı Spor - Ankara Performansspor

TED Ankara Kolejliler - T.A.İ. Spor

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